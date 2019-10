Matrimonio a prima vista: Fulvio e Federica divorziano

Matrimonio a prima vista: Fulvio e Federica si sono lasciati

Com’era prevedibile Fulvio e Federica di Matrimonio a prima vista 2019 non sono rimasti insieme. La coppia ha optato per il divorzio nel corso dell’ultima puntata del programma di Real Time. Un epilogo già scritto la scorsa settimana, quando i due hanno avuto una furiosa discussione in montagna che li ha portati ad allontanarsi definitivamente. Anche all’incontro con gli esperti dello show Fulvio e Federica si sono lasciati andare a frecciatine e ripicche, dimostrando che non sono riusciti a creare alcuna intesa al di là della compatibilità tracciata dagli analisti all’inizio di questa edizione. Nonostante il finale amaro sia Fulvio sia Federica hanno imparato delle cose importanti sulla loro vita e ci hanno tenuto a sottolinearlo davanti alle telecamere.

Fulvio e Federica non sono rimasti insieme a Matrimonio a prima vista

“Non ho nulla di cui rimproverarmi di quest’esperienza”, ha ammesso Fulvio a Matrimonio a prima vista. Del resto il ragazzo ha fatto davvero di tutto per conquistare la sua sposa. Ma Federica è stata piuttosto rigida nei confronti del marito e non l’ha nascosto. “Ho fatto degli sbagli ma non mi è scattata nessuna emozione”, ha chiarito la ragazza. “Non mi hai mai dato occasione”, ha replicato ironico Fulvio. Che ha puntualizzato: “Tutto quello che ho vissuto mi ha aiutato a crescere, a superare certi miei limiti”.

Federica di Matrimonio a prima vista non vuole accontentarsi in amore

“Io grazie a Matrimonio a prima vista ho imparato che non voglio accontentarmi in amore”, ha invece detto Federica Majorano.