Matrimonio a prima vista: Federica in lacrime per il gesto di Fulvio

Federica piange a Matrimonio a prima vista 2019

Lacrime a Matrimonio a prima vista per Federica Majorano. La trentenne è scoppiata a piangere nella seconda puntata del programma di Real Time. È successo durante il viaggio di nozze di Federica con Fulvio, a Zanzibar. La ragazza non ha apprezzato il modo in cui il neo marito ha provato a sedurla. Fulvio ha infatti cercato più di un approccio fisico al mare, a cena e pure a letto. Una situazione piuttosto imbarazzante, che ha messo a disagio Federica. Che prima si è sfogata con un pianto liberato, poi ha chiesto l’aiuto di uno degli esperti della trasmissione per risolvere la faccenda. La giovane ha chiaramente fatto capire di non essere interessata a Fulvio né dal punto di vista fisico né da quello caratteriale e ha vissuto con grossa difficoltà i primi giorni del matrimonio.

Il comportamento di Fulvio non è piaciuto al pubblico

Il comportamento di Fulvio – troppo espansivo e maschilista – non è piaciuto neppure al pubblico di Matrimonio a prima vista, che ha prontamente attaccato l’eccessiva intraprendenza del ragazzo. Ma neppure Federica è così amata dai telespettatori: una sua frase ha indignato tutti.

Fulvio e Federica: cambia tutto a Matrimonio a prima vista?

Dopo la luna di miele Fulvio e Federica si sono avvicinati grazie alla convivenza a casa di lui. E le anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista sembrano assai promettenti: i due sono pronti a durare davvero finché morte non li separi?