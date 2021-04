Matrimonio a prima vista, Fabio e Clara oggi: prime parole, lei lo “cancella”

Fabio e Clara dopo Matrimonio a prima vista 2021 sono tornati su Instagram. Hanno riattivato i loro profili dopo tanti mesi e grazie ai loro primi messaggi è saltato fuori anche il giorno in cui si sono sposati. A rivelarlo è stato Fabio Peronespolo, che ha pubblicato una foto di quel giorno però prima di andare all’altare. Uno scatto pre-cerimonia, in cui sembra essere ancora nella camera in cui si è preparato. Ha iniziato il messaggio scrivendo il giorno in cui è convolato a nozze con Clara: era il 1 luglio 2020.

Da quel giorno hanno anche disattivato i profili social, che hanno potuto riprendere in mano solo ieri sera dopo l’episodio Matrimonio a prima vista E poi. Un episodio di cui proprio Clara e Fabio sono stati protagonisti, visto che c’è stato il colpo di scena. Avevano deciso di restare insieme a fine programma, poi tutto è cambiato. Clara è finita sotto accusa per il suo comportamento, ma lei oggi ha fatto sapere di essere felice. Fabio ha definito Matrimonio a prima vista l’ennesima follia della sua vita, un’esperienza pazzesca e ricca di emozioni.

Ha provato sensazioni che aveva dimenticato, ha sfruttato questa possibilità per migliorarsi e per imparare a non commettere in futuro gli stessi errori. Fabio non ha menzionato Clara, ha ringraziato i suoi amici che gli sono stati vicini e ha detto di non aver alcun rimpianto. “Sono contento di aver partecipato a questo esperimento sociale che porterò sempre nel mio cuoricino. Tanto la ruota girerà”, ha scritto a fine messaggio. Non ha scelto di pubblicare foto del giorno del matrimonio con Clara, cosa che invece ha fatto lei ma… senza lo sposo.

Clara Campagnola dopo Matrimonio a prima vista si è presa qualche ora di tempo prima di scrivere le sue prime parole su Instagram. Anche lei ha parlato delle forti emozioni di quel giorno, della voglia di non farsi frenare dalle sue paure e di vivere questa esperienza. E poi ha scritto:

“Ognuno di noi ha il suo percorso interiore che lo caratterizza e da un certo punto di vista lo forma anche , sposare uno sconosciuto è stato un vero e proprio salto nel vuoto, un miscuglio affascinante di sensazioni, ricordi di momenti che resteranno sempre. Sono comunque molto felice”

Subito dopo questo primo messaggio, Clara ha pubblicato una foto in cui si dirige all’altare accompagnata da suo papà. A sorprendere è un dettaglio, forse non di poco conto: Clara ha scelto una foto in cui non si vede Fabio. Lo sposo infatti è coperto dalla figura del papà. Insomma, pare lo abbia proprio “cancellato”. Solo una coincidenza? Oppure Fabio e Clara oggi non conservano per niente un bel ricordo di quel giorno? A differenza di Martina e Francesco, felicissimi dopo il programma.