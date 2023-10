Matrimonio a prima vista, è finita tra Francesca e Andrea: i dettagli

È scoppiata una delle coppie più amate del programma di Real Time, ‘Matrimonio a prima vista‘. Di chi si tratta? Di Francesca Musci e Andrea Ghiselli. I due hanno partecipato a due edizioni diverse della trasmissione: Francesca è stata una delle protagoniste della seconda stagione nel 2016, mentre Andrea ha preso parte alla quinta edizione del reality. Ai tempi, la Musci aveva sposato ‘al buio’ Stefano Protaggi, al quale è stata legata per ben cinque anni. Nel 2021, però, dopo anni di alti e bassi, hanno annunciato la separazione. D’altro canto, invece, durante il suo passo nel programma, Andrea aveva sposato Nicole Soria. La relazione, però, era finita praticamente subito e, poco dopo, si era fidanzato con Sitara Rapisarda, partecipante della sua stessa edizione.

Dopo la fine delle rispettive relazioni, nel 2021, Francesca e Andrea si sono conosciuti e da lì è iniziata la loro storia. Inizialmente, le cose tra di loro non sono andate benissimo. Difatti, dopo alcune incomprensioni, erano arrivati persino a lasciarsi. Tuttavia, poco dopo, si sono nuovamente riavvicinati e, nel luglio del 2022, la coppia ha dato alla luce il loro primo figlio, Riccardo, al quale hanno deciso di dare il doppio cognome. Dunque, il loro amore era stato suggellato dall’arrivo del bambino e i due sembravano essere più felici che mai.

A distanza di poco più di un anno dalla nascita del piccolo Riccardo, però, Francesca e Andrea si sono nuovamente lasciati e, questa volta, la rottura pare proprio essere definitiva. I motivi della separazione sembrerebbero essere molto più seri e difficilmente risolvibili. Poche ore fa, Francesca ha pubblicato un annuncio nelle sue storie Instagram, nel quale parla di gravi mancanze di rispetto. Seppure non abbia parlato chiaramente di tradimenti, dalle sue parole in tanti hanno ipotizzato che il padre di suo figlio possa aver compiuto un’infedeltà. Ecco il comunicato di Francesca:

È facile (forse troppo) giudicare dall’esterno. O meglio cercare di capire cosa veramente sia successo…Rimango dell’idea che una relazione, quando finisce, non c’è mai “chi ha ragione”. Ogni persona ha le sue. C’è solo chi sta meglio e chi sta male, chi va avanti e chi è fermo a metabolizzare…Sono una donna, sono una mamma. Volevo solo una famiglia. E su questo sono sincera…Ho mandato giù tanto, ho aperto la mia casa per il bene del nostro bambino. ma quando quel “poco” di rispetto manca…la porta di casa mia si chiude. C’era una vita, c’era amore…ma a senso unico. A volte l’istinto animale è più forte.

Insomma, c’è da dire che le parole di Francesca sembrano essere abbastanza chiare e che, dunque, sarebbe successo qualcosa di molto serio per arrivare a questa decisione. Nessuna replica, per ora, da parte di Andrea sulla questione. A questo punto, bisognerà solo attendere per capire come andrà avanti la relazione tra l’ormai ex coppia, che, come menzionato prima, condivide un bimbo di poco più di un anno.