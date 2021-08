Matrimonio a prima vista, è amore tra due ex protagonisti

Due ex celebri volti del popolare format dedicato all’amore si stanno frequentando alimentando il gossip: come stanno le cose

Due protagonisti di Matrimonio a prima vista continuano a destare l’attenzione dei fan del popolare programma di Real Time, grazie alla loro crescente complicità e feeling. Sembra quindi che la freccia di Cupido abbia colpito altri due protagonisti del reality, Francesca Musci e Andrea Ghiselli.

Ad aprile scorso la Musci comunicava la notizia riguardante la rottura con Stefano Protaggi. Un amore il loro che è sbocciato grazie al programma e che aveva portato al matrimonio. Le nozze sono durate tre anni. Gli esperti davano per certa e sicura la loro unione, invece le cose sono andate diversamente.

Se Francesca era considerata la donna giusta per Stefano, Andrea si è fatto notare per alcune dichiarazioni non troppo gentili nei confronti della moglie Nicole Soria e del suo fisico. Spenti i riflettori della quinta edizione, la storia d’amore tra i due è naufragata.

Per Ghiselli però c’è stato un nuovo capitolo amoroso segnato con un’altra ex protagonista del programma, Sitara Rapisarda. Anche in questo caso, dopo poco tempo le cose hanno incominciato a non andare più bene e Andrea ha deciso di rompere il rapporto.

A distanza di qualche mese dalla fine della relazione con la Rapisarda, Andrea si è visto sempre più vicino a Francesca. Entrami molto attivi sui social, i due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista hanno replicato ad alcune domande poste dai loro fan.

Alcune di queste riguardavano proprio il loro rapporto. Francesca e Andrea hanno tenuto a precisare che il loro è un rapporto di amicizia. Ma la sintonia tra i due è in ascesa. Sta quindi nascendo un nuovo amore tra gli ex volti di Matrimonio a prima vista?

Sui social i due condividono spesso molti stralci di vita quotidiana insieme. Ma non è tutto, perché a far da contorno ci sono anche reciproci like e dediche speciali. La Musci negli ultimi giorni ha pubblicato un video in cui la si vede al mare sdraiata su Andrea, tra una risata e l’altra.

Questo video come il resto dei loro post sta incuriosendo i fan, che ora tifano per i due.