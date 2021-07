Matrimonio a prima vista, è amore tra due ex concorrenti noti: chi sono

Non hanno trovato l’amore a Matrimonio a prima vista, ma, in qualche modo, il programma li ha comunque uniti, seppur a riflettori spenti: trattasi di Fabio Peronespolo e Giorgia Pantini. Entrambi hanno preso parte al format che tenta di unire ‘al buio’ delle persone, conducendole anticipatamente all’altare. Degli esperti, dopo aver valutato caratteri, storie di vita e gusti, formano delle coppie che teoricamente dovrebbero durare nel tempo. Ma visto che l’amore non è una scienza, sovente capita che le relazioni ‘architettate’ non vadano per il verso giusto…

Fabio e Giorgia fanno parte di quei concorrenti che non hanno avuto storie a lieto fine. Tuttavia si sono conosciuti dopo lo show e hanno deciso di allacciare una relazione. Peronespolo partecipò alla sesta edizione del programma mentre Giorgia lo anticipò di un anno, essendo stata una delle protagoniste della quinta stagione. Ebbene, oggi i due stanno assieme: sono usciti allo scoperto nelle scorse ore, attraverso un post divulgato su Instagram.

L’occasione per dichiarare la nascita della love story è stato il compleanno di Perenespolo. In occasione delle 34 ‘primavere’ dell’uomo, Giorgia ha scritto una dedica al miele che ha lasciato poco spazio a dubbi: la scintilla è scoccata. Anzi, è già fuoco di passione.

Matrimonio a prima vista, i percorsi di Fabio e Giorgia

Perenespolo nel programma si sposò con Clara Campagnola: nel corso della trasmissione crebbe l’intesa tanto che quando finì l’esperienza televisiva la coppia disse che non avrebbe smesso di frequentarsi. Tuttavia, a distanza di poco tempo, resero noto che la love story era scoppiata lasciando parecchio stupore nei fan.

Simile esperienza l’ha vissuta la Pantini che a Matrimonio a prima vista si ritrovò al fianco di Luca Cantiano. Anche in questo caso il feeling fu evidente tanto che la coppia fu la più amata della quinta edizione. Non solo: decise di viversi lontano dalle telecamere. Le cose però non andarono per il verso giusto e arrivò l’addio. Pure in tal frangente lo stupore dei telespettatori che seguirono la loro vicenda sul piccolo schermo non fu poco.