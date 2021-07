Matrimonio a prima vista, settima edizione: coppie, location e dove vederlo

By

Matrimonio a prima vista torna domenica 4 luglio 2021 con il primo appuntamento della settima stagione in onda su Discovery channel. Il format dell’edizione italiana del popolare programma, è prodotto dalla casa di produzione Nonpanic Banijay.

Anche quest’anno l’esperimento riguardante la sfera dei sentimenti e dell’amore, metterà alla prova tre coppie di sposi, che si conosceranno per la prima volta davanti all’altare. Le selezioni dei protagonisti della nuova edizione del programma sono state fatte da Nada Loffredi, Marco Abis e Andrea Favaretto.

Le coppie

Chi sono i protagonisti della nuova edizione? La prima coppia che si ritroverà all’altare sarà quella formata da Martina Manoni (una trentenne di Gallarate, assistente di volo) che a causa della pandemia ha vissuto un periodo molto buio.

“Faccio tanto la dura, ma alla fine non sono così, anch’io ho le mie fragilità” ha dichiarato la ragazza. Gli esperti hanno selezionato per lei Davide, un 31enne la cui caratteristica principale è la positività e l’energia. Originario della provincia di Ravenna, il giovane vive una ‘doppia vita’: di giorno si occupa di amministrazione e finanza, mentre di sera veste i panni di pr nei locali.

Davide racconta di aver avuto diverse storie, in parte legate anche al personaggio che si è ritagliato e cucito addosso, cioè quello di ‘re della notte’. Anche per lui il lockdown è stata un’occasione per ripensare a se stesso e alla sua vita. Altra coppia che sarà protagonista della nuova stagione di Matrimonio a prima vista è formata da Jessica e Sergio.

La giovane 32enne di Segrate è una talentuosa imprenditrice. Ed è proprio il lavoro a cui si è dedicata anima e corpo nell’ultimo decennio. Questa sua dedizione quasi assoluta l’ha però portata a penalizzare la sfera sentimentale. Ama viaggiare e sente la necessità di condividere con qualcuno le sue passioni.

La sua anima gemella sarà proprio Sergio? Secondo le stime degli esperti si. Il 35enne è una persona molto profonda e sicura di sé. Stando alle sue caratteristiche sarebbe davvero l’uomo giusto per Jessica. Sergio, infatti, ha viaggiato e vissuto in diversi angoli del pianeta.

Stati Uniti, Regno Unito e tanto altro. In Sri Lanka, davanti ad un paesaggio meraviglioso, ha ripensato alla sua esistenza ed ha capito: “la felicità è bella solo se condivisa“. L’ultima coppia che si incontrerà per la prima volta davanti all’altare sarà quella formata da Manuel e Dalila.

Il primo, romano di 36 anni, lavora con la mamma in tabaccheria. Il giorno che gli ha cambiato la vita è stato quello in cui ha avuto un brutto incidente. Da quel momento è arrivata anche la consapevolezza che la cosa più importante è coltivare gli affetti.

Secondo gli esperti selezionatori, la sua partner ideale potrebbe corrispondere a Dalila. Coetanea e anche lei romana – vive nello stesso quartiere di Daniel – la giovane lavora in una clinica veterinaria. Lei è in cerca di un uomo che sappia sostenerla e che non sia un rinunciatario.

Quando vanno in onda le puntate di Matrimonio a prima vista Italia? Il primo appuntamento è per domenica 4 luglio su Discovery. I successivi appuntamenti saranno messi in onda ogni domenica in prima serata. Dov’è ambientata la nuova stagione del programma?

Le location e news su vecchie coppie

A fare da cornice alle scelte che faranno i sei single sono tre location da favola. Gli incontri avverranno all’hotel Donna Camilla Savelli a Roma, Villa Erba sul lago di Como ed infine Villa Esengrini Montalbano. La luna di miele sarà effettuata in alcune località in Sicilia, Sardegna e Puglia.

Che novità ci sono invece per le coppie protagoniste della passata edizione? Con grande sorpresa di tutti Clara e Fabio si sono lasciati qualche giorno dopo la scelta. Cosa diversa, invece, per Martina e Francesco che, dopo alcune difficoltà hanno trovato un’ottima intesa. Per Salvatore e Santa, invece, le cose erano già chiare sin dall’inizio: i due, infatti, si sono separati.