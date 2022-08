Matrimonio a prima vista: Capozzi smonta Lucas e salva Carolina

Il caso spinoso di Lucas e Carolina continua a tenere banco e a far discutere: parla un ex concorrente del programma

Continua a fare discutere lo scandalo scoppiato a Matrimonio A Prima Vista Italia che vede protagonisti Lucas Vianini e Carolina Manfrin, una delle tre coppie dell’edizione numero nove del reality. La bufera si è abbattuta sulla coppia dopo che la trasmissione ha pubblicato degli audio ‘clandestini’ in cui si sente nitidamente Vianini dire alla donna di voler continuare la relazione per avere un tornaconto di visibilità e non perché la storia possa avere un risvolto positivo. Insomma, tutto il contrario di quello che dovrebbe essere lo spirito del programma che punta a far incontrare l’anima gemella e non certo a mettere assieme finti amori. Sulla vicenda, nelle scorse ore, ha detto la sua Sergio Capozzi.

Capozzi conosce molto bene Matrimonio a prima vista per il semplice fatto che è stato uno dei concorrenti dello show in passato. Non solo: è uno dei pochi che ha davvero trovato l’altra “metà della mela” sposando la Jessica, appunto incontrata all’interno del reality. Sergio, tramite un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, si è scagliato senza mezzi termini contro Lucas, scagionando invece Carolina. In effetti, dagli audio ‘rubati’, quelli che hanno fatto scoppiare lo scandalo, si comprende chiaramente che è stato Vianini a spingere per la combina, mentre la Manfrin ha frenato, spiegando all’uomo di non essere intenzionata a fingere.

Secondo Capozzi Carolina non è una complice di Lucas, bensì una vittima. Sergio ha anche difeso il programma, assicurando che chi vi si approccia vive un’esperienza unica.

Così Capozzi:

“SPOILER (è ormai su tutti i giornali.) Lucas il peggior personaggio di Matrimonio a prima vista. Cercava visibilità ed ha trovato quello che voleva. Verrà per sua fortuna ricordato come lo sposo “del complotto” e non per le sue idee di relazione. Si vanta di essere un uomo violento e giustifica la sua rabbia e le sue perdite di controllo con il suo immotivato ego. Considera la donna un elettrodomestico senza diritto di parola. Nasconde dietro una finta educazione ed un tono pacato, una mente aggressiva e violenta. Non mi espongo mai su di Matrimonio a prima vista. Cerco di essere sempre diplomatico e di farmi coinvolgere poco nei commenti sulla trasmissione. Ma questa storia merita un’eccezione. Mi dispiace per Carolina che ha sempre mostrato intelligenza ed equilibrio. Viene descritta dai giornali come complice invece che come vittima. Matrimonio a prima vista è un esperienza meravigliosa ed è stata sfortunata ad incontrare sulla sua strada una persona del genere”.

Il post è stato commentatissimo dai telespettatori di Matrimonio a prima vista. Quasi tutti hanno trovato il parere di Capozzi azzeccato. Inutile dire che su Lucas si è scatenata una tempesta di critiche e biasimi. Tantissimi coloro che hanno trovato l’operato di Vianini subdolo, machiavellico, calcolatore e fuori luogo. Si spiega ora anche il motivo per il quale l’uomo, seppur non è scattato il feeling con Carolina, ha continuano a perseverare nel tentare di mantenere viva la storia: a quanto pare non era per amore ma solo per visibilità.