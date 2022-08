Clamoroso caso di combina a Matrimonio a prima vista. Il noto programma, giunto alla nona edizione e in onda su Discovery+, ha scoperto due protagonisti intenti in un dialogo serrato che ha avuto tutto il sapore di un tentativo di accordo per sfruttare la visibilità data dalla trasmissione. Di chi si tratta? Della coppia formata da Lucas, curatore d’arte, e Carolina, barista (le altre due coppie sono formate da Michele e Veronica, Alex e Michela). A far emergere lo spinoso retroscena è stato lo stesso show che, nelle scorse ore, ha pubblicato degli audio ‘clandestini’ in cui si possono nitidamente sentire Luca e Carolina discutere di dinamiche per nulla consone allo spirito del reality.

Lucas e Carolina, nel loro percorso, sono giunti al punto di avviare la convivenza a casa di lui. La troupe di Matrimonio a prima vista ha iniziato ad organizzare tutto l’occorrente per le riprese di questa nuova fase. Ed è qui che è scattato il patatrac. Ad un certo punto la coppia si è appartata, evidentemente credendo di non essere ascoltata e di avere i microfoni spenti. Si è sbagliata perché gli audio sono venuti a galla.

“Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…”. Così Carolina, bisbigliando e rivolgendosi a Lucas che ha tentato un timido “No no”. La donna ha comunque proseguito: “Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st…nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare”.

A questo punto ha preso parola Lucas: “Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più st….za.” E ti ho detto: “Guarda, ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto: “Anche io ho una situazione…”. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig..o o brutto, non me ne frega un ca…o!”.

Gli audio sono stati diffusi su YouTube dal profilo di Matrimonio a prima vista, la cui voce fuori campo ha precisato che tali audio sono “un qualcosa che cambierà inevitabilmente il loro percorso”.

Matrimonio a prima vista 9, così il pubblico è stato raggirato

Prima che scoppiasse il caso ‘combina’, il pubblico del reality ha notato che tra i due non era scattato il feeling. In particolare, non è passato inosservato che Carolina è apparsa assai distaccata e poco incline a far decollare la relazione. Al contrario Lucas ha avuto atteggiamenti più accomodanti e volenterosi, fatto che ha spinto diversi utenti ad apprezzare l’agire del curatore.

Ora però si scopre che, probabilmente, quella voglia di Lucas di provare a mettersi in gioco e a imbastire una love story potrebbe non essere stata dettata dalla spontaneità del conoscere la propria partner, ma semplicemente dall’avere un tornaconto in termini di visibilità. Ogni reality show che si rispetti ha il proprio scandalo, ecco servito quello di Matrimonio a prima vista.