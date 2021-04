Matrimonio a prima vista 6 E Poi spoiler, cos’è successo dopo scelta finale

I sei protagonisti sono tornati davanti ai tre esperti per raccontare come è andata tra loro dopo la decisione a fine programma, solo una resiste

Cosa è successo dopo la scelta finale di Matrimonio a prima vista 6? Le coppie sono tornate davanti agli esperti a distanza di qualche tempo dall’ultima puntata per raccontare gli ultimi sviluppi. Un episodio speciale molto atteso da parte del pubblico, perché nelle precedenti edizioni ci sono state coppie che hanno detto “sì” nella decisione finale e poi hanno cambiato idea. E Poi, proprio così si chiama l’episodio speciale di Matrimonio a prima vista. Ebbene, l’episodio è già disponibile su Discovery Plus, quindi tutti gli epiloghi sono già noti alla rete. Martina e Francesco, Clara e Fabio, Santa e Salvo: chi si è lasciato e chi no?

Se non siete in cerca di spoiler su Matrimonio a prima vista 6 E Poi allora interrompete la lettura. Da questo momento sveleremo cosa è successo dopo le scelte finali, chi ha cambiato idea e chi invece ha consolidato il sentimento verso il partner.

Clara e Fabio dopo Matrimonio a prima vista, il colpo di scena

Il punto più spinoso riguarda Clara e Fabio: erano rimasti insieme, ma si sono lasciati. Un vero e proprio colpo di scena, perché nel loro percorso nel programma sembravano una coppia molto affiatata. Clara Campagnolo ha lasciato il marito Fabio Peronespolo. Il giorno dopo la scelta finale nel programma è dovuta tornare a casa sua perché uno dei suoi cani stava male. Quando ha rivisto Fabio ha deciso di interrompere il matrimonio perché non aveva sentito la sua mancanza.

Fabio non ha nascosto la sua delusione, non si aspettava questo cambiamento nella moglie e ne è rimasto molto ferito. Clara ha spiegato di aver accettato molte cose durante la convivenza per quieto vivere ma non le stavano bene. Stando lontana da lui ha capito che non era l’uomo della sua vita. Mario Abis ha punzecchiato la sposa, chiedendole se avesse finto durante il programma. Lei ha negato, ma lo scontro con Fabio in Matrimonio a prima vista E Poi sarà molto duro.

Salvo e Santa dopo Matrimonio a prima vista non sono tornati insieme

Cosa dire invece di Salvo e Santa? Raro caso in cui uno dei due protagonisti non ha neanche provato a mettersi in gioco in questo esperimento. Santa Marziale aveva le idee chiare sin da subito dopo le nozze, infatti hanno messo fine al matrimonio nella scelta finale. Se in quella occasione ha lasciato il confronto prima del tempo, stavolta ha fatto di più: si è rifiutata di incontrare Salvatore Bonfiglio.

Martina e Francesco dopo Matrimonio a prima vista… si risposano!

Tutt’altro epilogo invece per Martina Pedaletti e Francesco Muzzi: in Matrimonio a prima vista 6 E Poi confermeranno la volontà di stare insieme. Si sono così ufficialmente candidati a essere ormai l’unica coppia di questo programma che resiste, dopo che anche Francesca e Stefano – della seconda edizione – si sono lasciati di recente. Martina e Francesco dopo Matrimonio a prima vista sono ancora più uniti e hanno intenzione di risposarsi.