Martina e Francesco, Matrimonio a prima vista: epilogo e come stanno oggi

Matrimonio a prima vista Italia si avvia verso la puntata finale (che sarà trasmessa su Real Time mentre invece è già stata messa in onda su Discovery).

Già si sa che Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale non hanno continuato insieme. I due infatti hanno preso strade differenti. D’altra parte che la scintilla non fosse scoccata già lo si era capito il giorno delle nozze. Lo si è compreso ancor più in seguito, con Salvatore che ha provato a più riprese ad accostarsi alla ragazza, la quale ha sempre alzato barriere. La storia si è conclusa tra le polemiche: Santa e Bonfiglio si sono fatti le pulci l’un l’altra, con tanto di rinfacciamenti reciproci.

Ci sono poi Fabio Peronespolo e Clara Campagnola. Per loro musica diversa: il feeling è stato palese fin da subito. E infatti, durante il percorso, è cresciuta l’armonia e l’entusiasmo. Resta da capire come è andata la relazione al di fuori del programma.

La terza coppia, formata da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, ha avuto un cammino minato nella trasmissione ma alla fine non è scoppiata. Come Fabio e Clara, Martina e Francesco hanno proseguito il loro viaggio insieme a telecamere spente. Intervistati da Chi Magazine hanno raccontato delle chicche relative a loro rapporto attuale.

Matrimonio a prima vista, Martina e Francesco pazzo d’amore

“Vogliamo sposarci di nuovo al mare, con amici e parenti”, dichiara Francesco, al settimo cielo al fianco di Martina che gli fa eco: “Con lui farei dei figli anche domani”. E pensare che la Pedaletti, il giorno del matrimonio, era tesa come una corda di violino e per nulla in vena di innamoramento. E invece… “Ero stressata perché non avevo potuto prendere le ferie dal lavoro e ho fatto tutto di corsa”, ha confidato Martina.

C’è stato un momento in cui tutto sembrava perduto. “Era arrivata a dire che non ne poteva più del programma e di me. Così le ho detto di dirlo davanti a tutti. Ho voluto mettere tutto in gioco e vedere se, era lei a fare un passo verso di me. Se non fosse venuta a chiarire sarebbe finita”, chiosa Muzzi.

“Dopo la lite ho passato la notte più brutta della mia vita, ho sentito il gelo. E ho capito che non volevo perderlo e che non ho voluto ammetterlo”, spiega Martina.

La coppia è cresciuta parecchio, tanto che si dice innamoratissima. “Ha sempre la risposta giusta, mi fido ciecamente”, sussurra la Pedaletti che aggiunge di sentirsi “protetta” accanto a Muzzi, il quale confida di aver compreso di avere innanzi una “persona sensibile” per la quale “valeva la pena di impegnarsi”.

Le loro due famiglie, quando hanno saputo che prendevano parte a Matrimonio a prima vista, non sono state entusiaste. “Mio padre – racconta Francesco – si è comportato male perché all’inizio l’ha presa sul ridere, ma quando l’ho invitato al matrimonio ha rifiutato dicendo: ‘So che finirà male'”. Da allora tra padre e figlio è calato il silenzio, rotto soltanto nel momento in cui Muzzi è finito in ospedale per il Covid.

“Mia madre scherzava, ma quando ha capito che la cosa era seria ha avuto paura. Adesso è tutta per Francesco. Guai a chi glielo tocca”, ha concluso Martina.