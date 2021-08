Matrimonio a prima vista 2021: chi è rimasto insieme e chi no

Matrimonio a prima vista Italia è tornato con una gradita sorpresa per i fan. Nella giornata odierna, infatti, è stato pubblicato sulla piattaforma Discovery + la puntata più attesa del format televisivo, dove si sono apprese le decisioni finali dei partecipanti.

Un trio di esperti ha scelto tra i numerosi candidati, sei ragazzi rigorosamente single. Questi ultimi si sarebbero poi sposati con degli sconosciuti, visti per la prima volta il giorno del matrimonio. Dopo la cerimonia è seguito il viaggio di nozze, quindi un mese di convivenza.

Dopo questo viaggio di conoscenza e nei sentimenti, le coppie hanno quindi scelto se continuare a stare insieme oppure dividersi. E come sempre accade nei reality e nelle trasmissioni che trattano affari di cuore, non sono certo mancati i colpi di scena.

La conoscenza di Martina e Davide aveva fatto ben sperare. I due, infatti, durante la luna di miele si erano perfino scambiati un bacio. Il ritorno alla vita di tutti i giorni però non ha premiato ed aiutato la coppia. L’entusiasmo di lui si è subito scontrato con il rigore di lei, che ha subito messo paletti e limiti.

Lei ha riferito che le è venuta a mancare proprio l’aria. Il giorno delle decisioni finali, Davide e Martina hanno quindi restituito le fedi. Cos’è successo invece alle altre coppie? Stesso triste epilogo anche per Manuel Felici e Dalila Cantagallo.

Questa è stata una grande sorpresa per i telespettatori e fan del programma. Proprio quest’ultima coppia infatti aveva fatto sognare e ben sperare. Tutto sembrava procedere per il meglio: la passione durante la luna di miele e poi la convivenza una volta ritornati alla vita normale.

Ma c’è stato qualcosa che ha messo in discussione le certezze di Dalila. Nella ragazza ha preso piede la convinzione che il suo partner fosse più interessato al matrimonio in sé che non a lei in quanto persona. Questo le ha fatto fare marcia indietro.

Sergio Capozzi e Jessica Gregorio sono stati la vera sorpresa di questa edizione di Matrimonio a prima vista. La coppia inizialmente traballava, ma poi durante il viaggio di nozze le cose sono cambiate. I preconcetti della giovane sono caduti, così da aprirla totalmente alla nuova esperienza che stava vivendo.