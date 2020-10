Matrimonio a prima vista 2020 anticipazioni: Nicole delusa, Sitara furiosa

Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 2020 sulla terza puntata non faranno spuntare un sorriso ai fan di due delle tre coppie. La coppia che invece pare stia proseguendo per la strada giusta è quella formata da Giorgia e Luca. Tra i due si è instaurata subito una bella sintonia, sin dal giorno del matrimonio. Nella seconda puntata hanno avuto un piccolo screzio, ma sono stati in grado di risolverlo con maturità e rispetto l’uno per l’altro. Alla fine hanno usato questa discussione per conoscersi meglio ed erano soddisfatti del modo in cui hanno affrontato la cosa. Anche nella terza puntata tra Giorgia e Luca tutto sembrerà procedere per il meglio, ma i fan farebbero meglio ad attendere un altro po’ prima di festeggiare. Cecilia e Luca della passata edizione insegnano: sono esplosi al ritorno dal viaggio di nozze. Meglio aspettare, insomma.

Anticipazioni Matrimonio a prima vista 2020, Sitara furiosa con Gianluca

Per quanto riguarda la coppia formata da Sitara e Gianluca, invece, le scintille ci saranno anche nella prossima puntata. Nelle anticipazioni di Matrimonio a prima vista 2020 a fine episodio abbiamo visto Sitara dire a Gianluca di uscire dalla stanza. Lui ha provato a confrontarsi con la moglie, ma alla fine pare andrà via e si assenterà per diverse ore. La mattina seguente, quando tornerà sulla barca dove stanno trascorrendo la luna di miele, Sitara chiederà al suo sposo dove è stato tutto quel tempo. Lui dirà che aveva bisogno di schiarirsi le idee, poi sarà sempre Sitara a sfogarsi nel confessionale dicendo che per lei sarà necessario dormirci su e cercare di capire come comportarsi.

Matrimonio a prima vista, Nicole delusa da Andrea: le anticipazioni

E veniamo alle anticipazioni su Nicole e Andrea. Già stasera sono emersi alcuni problemi tra loro, pure se lui sembra volerli ignorare. Il Web è insorto contro Andrea per il suo comportamento contro Nicole, ma proprio quest’ultima nella prossima puntata si mostrerà alquanto delusa. In uno dei suoi sfoghi dirà che sembra come se Andrea stesse vivendo questa esperienza di Matrimonio a prima vista da solo. Poi si lascerà andare a una confidenza con Andrea e gli dirà che ha vissuto eventi traumatici nel suo passato.