Andrea e Nicole, è polemica: “Costretta a fare ginnastica”, il Web insorge

Andrea e Nicole di Matrimonio a prima vista 2020 stanno vivendo un percorso un po’ insolito. Lui è finito sotto accusa anche dopo la seconda puntata andata in onda stasera. Sin dal primo momento in cui ha visto la sua sposa infatti Andrea non ha nascosto di non provare una particolare attrazione fisica per lei, che c’era qualcosa che non lo convinceva. Eppure è stato il primo a lanciarsi in un bacio appassionato, e non ha fatto altro che fantasticare sulla loro prima notte insieme. Che al momento, in viaggio di nozze, pare non ci sia ancora stata. Il fatto che ad Andrea non piaccia in tutto e per tutto Nicole è sotto gli occhi di tutti, motivo per il quale il Web si è scagliato contro di lui dopo tutte le incoerenze nelle sue parole. Ma soprattutto su Twitter gli utenti si sono scatenati quando Andrea ha costretto Nicole a fare ginnastica.

Matrimonio a prima vista, Andrea finisce sotto accusa dopo la seconda puntata

Lei non sembrava molto entusiasta di fare attività fisica, ma si è resa disponibile e ha affrontato tutto con il sorriso. Eppure lei stessa ha iniziato a mettere insieme i pezzi, cominciando a pensare che forse Andrea avrebbe preferito una ragazza con una fisicità diversa dalla sua. Ha avuto un altro sentore quando ha chiesto al marito che voto le desse da uno a dieci. Si è beccata un sette. Lei avrebbe preferito di più, e facendo ginnastica ha chiesto ad Andrea se le stesse facendo fare attività fisica per far sì che diventasse più di un sette. Lui se l’è cavata sul momento agli occhi della moglie, ma su Twitter non è stato perdonato. Tra i tantissimi commenti contro Andrea, nella maggior parte si leggono disapprovazioni e inviti rivolti a Nicole a chiedere il divorzio.

Andrea e Nicole di Matrimonio a prima vista, le accuse del Web dopo la ginnastica

Insomma secondo il Web è stato un comportamento inaccettabile. “Se mi costringi a fare ginnastica chiedo il divorzio immediatamente”, ha scritto qualcuno. E poi c’è stato chi ha attaccato Andrea accusandolo di aver costretto Nicole a fare ginnastica per il suo fisico: “Le fa fare ginnastica perché è curvy, ma questo è un narcisista patologico”. Non sono mancati commenti in cui hanno fatto notare che Andrea non apprezza esteticamente Nicole, ma ricerca spesso il contatto fisico. Ne vedremo delle belle nelle prossime puntate di Matrimonio a prima vista!

Le fa fare ginnastica perché è curvy, ma questo è un narcisista patologico #MatrimonioAPrimaVista — ~LaFigaDiMogano (@_RoteFuchs) October 13, 2020

Se mi costringi a fare ginnastica chiedo il divorzio immediatamente #MatrimonioAPrimaVista — The Walking Deb???? (@Debss_W) October 13, 2020

ANDREA CHE COSTRINGE LA MOGLIE A FARE GINNASTICA PERCHÉ LA TROVA GRASSA È UN CESSO.

CESSO!

C-E-S-S-O!

…E NON PARLO DI ESTETICA.#matrimonioaprimavista — BridgetJones ????️‍???? (@SaraRRSnow) October 13, 2020