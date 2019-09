Matrimonio a prima vista 2019: il regalo di Luca per Cecilia fa discutere

Matrimonio a prima vista 2019 prima puntata: Luca e Cecilia hanno già lasciato il segno

Matrimonio a prima vista è ufficialmente tornato in tv! Dopo tre anni su Sky, il docu-reality ha traslocato su Real Time, che dal 4 settembre trasmette le nuove puntate. Tra i nuovi protagonisti anche Luca Serena e Cecilia Destefanis, che hanno subito colpito il pubblico per i loro caratteri decisi ed esuberanti, ma allo stesso tempo dolci e teneri. Durante la messa in onda della prima puntata ha fatto parecchio discutere sui social network il regalo prematrimoniale che Luca ha donato alla sua promessa sposa. Prima di convolare a nozze il ragazzo ha omaggiato Cecilia con un sasso, simbolo del primo passo di una vita insieme. Un dono che la romana ha apprezzato tanto, fino a commuoversi davanti alle telecamere.

Il pubblico boccia il regalo di Luca per Cecilia a Matrimonio a prima vista

Sui social network, e in particolare su Twitter, si sono sprecati i commenti negativi sul regalo di Luca a Matrimonio a prima vista. “Quando l’aspettativa è talmente bassa che sei contenta se lui ti regala un sasso”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro è stato più duro: “Cecì svegliate! La metafora del sasso gira su Internet da dieci anni… Mica l’ha scritta Luca!”. Il pacco regalo con all’interno il sasso era infatti accompagnato da questo toccante testo: “Il sasso. La persona distratta vi inciampa. Quella violenta l’ha usato come proiettile. L’imprenditore l’ha usato per costruire. Il contadino stanco invece come sedia. Per i bambini è un giocattolo. Davide uccise Golia e Michelangelo ne fece la più bella scultura. In ogni caso, la differenza non l’ha fatta il sasso, ma l’uomo. Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non possa sfruttare per la tua propria crescita”.

Cosa ha regalato Cecilia a Luca nella prima puntata del programma

Se Luca ha regalato un sasso a Cecilia quest’ultima ha omaggiato il suo promesso sposo con un libro: Lost in translation. Un gesto che ha spiazzato Luca, che è addirittura scoppiato a piangere. Ma chi sono Luca e Cecilia? Entrambi hanno 32 anni e sono l’uno un consulente per la sicurezza a Borgosesia (VC), l’altra un’erborista. Luca è un ragazzo semplice, rispettoso degli altri, molto ironico e razionale; Cecilia, all’apparenza sbarazzina e dal look eccentrico, viene da una famiglia ricca e sembra vivere di contraddizioni perché è continuamente divisa tra scelte anticonformiste e difesa delle tradizioni. Anche lei è molto ironica e secondo gli esperti avrà un’ottima intesa con Luca. La coppia ha avuto la più alta percentuale di compatibilità a Matrimonio a prima vista 2019, ben l’88%.