Matrimonio a prima vista 10, anticipazioni: cosa accade alle coppie

Matrimonio a prima vista 10 nella serata di Real Time dell’8 marzo 2023 arriva con le tre nuove coppie. Secondo le anticipazioni riportate da Davide Maggio, il pubblico avrà modo di conoscere le storie legate ai protagonisti di questa decima edizione. Il tutto sarà gestito sotto la guida del team di esperti composto da Andrea Favaretto, Mario Abis e Nadia Loffredi. È possibile già conoscere le anticipazioni delle nuove coppie del programma di Real Time poiché i primi sei episodi del docureality sono già disponibili su Discovery+.

Matrimonio a prima vista 10: la coppia Giulia e Matteo

Dopo la nona edizione, caratterizzata dalla prima squalifica di due concorrenti, ecco chi sono le tre nuove coppie della decima stagione di Matrimonio a prima vista. Si parte con Giulia Martello e Matteo Benedetto, i quali pare abbiano il rapporto più complicato rispetto alle altre due coppie. Lei è un’impiegata di 27 anni, mentre lui è un giardiniere di 37 anni. Inizialmente Giulia non prova attrazione fisica nei confronti di Matteo e questo è un dettaglio che la porta a prendere le distanze, evitando con lui ogni tipo di approccio fisico.

Oltre questo, l’impiegata fa notare di non apprezzare molto le battute fatte dal neo sposo durante il loro viaggio di nozze. Per questo si dice convinta del fatto che il 37enne sia una persona immatura. Tra loro si instaura dunque una relazione abbastanza burrascosa, che arriva alla rottura nel corso del quinto episodio. Precisamente ciò avviene quando Gennaro e Simona prendono in giro Mattia. Quest’ultimo palesa, a questo punto, la sua intenzione di mettere fine al suo matrimonio con Giulia, prima ancora di iniziare una convivenza.

Rivela questa sua volontà messaggiando con Gennaro, Matteo e Simona. Di fronte all’accaduto, Giulia tenta di chiarire con il neo marito. Ma Mattia è sempre più distante, soprattutto dopo aver scoperto dall’esperta Nada, che la ragazza non ha problemi con il contatto fisico. Pertanto, il giardiniere si sente preso in giro e si convince anche del fatto che sua moglie stia solo recitando per far bella figura con il pubblico.

Fino alla fine del sesto episodio questa coppia non va a convivere e così gli esperti si ritrovano a dover organizzare qualcosa per far ripartire i motori. In particolare, il team decide di allestire un campeggio nel posto in cui Giulia e Mattia si sono sposati. Questa mossa sembra dare dei risultati positivi, ma il 37enne continua ad avere dei sospetti su sua moglie.

Matrimonio a prima vista: la coppia Irene e Matteo

Una relazione più semplice la vivono, invece, Irene Pignieri e Matteo Riva. I due sembrano andare d’accordo. Lei è una restaurant manager di 32 anni e lui un consulente bancario di 29 anni. Sin da subito tra loro si intravede complicità e feeling. Per questo, trascorrono un sereno viaggio di nozze, durante il quale si scambiano il loro primo vero bacio e passano la prima notte d’amore. Entrambi vogliono passare alla convivenza, ma ognuno nella propria città. Mentre Matteo vorrebbe accogliere Irene in casa sua, lei lo porta a Napoli per presentargli la sua famiglia.

Le prime paure arrivano per Riva, quando nota che la 32enne sta spesso al telefono per controllare le mail di lavoro. Non sa se Irene riuscirà a dedicare il giusto tempo alla loro storia. La ragazza non si tira indietro e cerca di rassicurare il suo neo marito. A parte questi piccoli problemi, alla base del loro rapporto c’è sempre il dialogo e la voglia di conoscersi meglio. Dunque, sembra proprio che tra Matteo e Irene stia già nascendo un forte sentimento.

Matrimonio a prima vista 10: la coppia Simona e Gennaro

Un matrimonio di silenzi, si legge tra le anticipazioni, per la coppia composta da Gennaro Vergara e Simona Viola. Lui un cameriere di 34 anni e lei un’amministratrice di un cantiere navale di 30 anni, iniziano la loro storia con delle insicurezze. In particolare, Simona trascorre la maggior parte del tempo del loro viaggio di nozze in silenzio.

Improvvisamente la 30enne esplode e rivela a Gennaro che stanno andando avanti su due strade diverse, che potrebbero non incrociarsi mai. Il cameriere non si abbatte e resta fermo nella sua posizione, tentando di conquistare Simona con la sua simpatia. L’esperto Andrea Favaretto trova che questo, però, non sia l’approccio giusto, in quanto dovrebbe ascoltare di più la moglie.

Questa opinione rappresenta il pensiero di Simona, la quale cerca di far capire al marito che non dovrebbe essere troppo accondiscendente. Inoltre, l’amministratrice confessa di non essere per nulla presa da lui. Favaretto, per risolvere la situazione propone a questa coppia un gioco, durante il quale entrambi devono soddisfare le chiedere dell’altro. Ma questa mossa non trova il risultato sperato.