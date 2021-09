Matri e Nargi, nozze sì o no? Lui smentisce ma a metà: il messaggio

Sono mesi che si parla di matrimonio per Federica Nargi e Alessandro Matri, tutti li vorrebbero marito e moglie ma le nozze non sono ancora arrivate. Negli ultimi giorni sembrava cosa fatta e invece ancora non è così. O almeno pare. Insomma, ognuno interpreterà a modo suo le parole dell’ex calciatore dopo lo scoop del settimanale Nuovo. Si è vociferato nelle scorse ore di una proposta di matrimonio che Matri avrebbe fatto alla sua compagna di vita durante una vacanza in Grecia. In particolare il momento magico sarebbe stato organizzato dall’ex calciatore durante un soggiorno a Mykonos, dove si sarebbe inginocchiato per chiedere alla bellissima Federica di convolare a nozze.

Un mattone in più per una base ancor più solida su cui costruire la loro vita insieme. Un mattone che andrebbe ad aggiungersi a due ancor più grandi e importanti, ovvero le figlie Sofia e Beatrice. Ma se convolare a nozze è un loro desiderio, allora anche questo grande passo sarà altrettanto importante nel loro cammino di vita insieme. Ma quindi Matri e Federica Nargi si sposano sì o no?

Come già anticipato, si è vociferato di questa proposta di matrimonio a Mykonos organizzata durante la vacanza in Grecia. Una vacanza che i due si sono concessi da soli, affidando le figlie per qualche giorno alla cura dei nonni. Ebbene, non è chiaro se la proposta ci sia stata o meno ma ciò che è certo è che non è avvenuta a Mykonos. Poco fa infatti Alessandro Matri ha condiviso un titolo che parla di questo lieto evento tra le sue storie su Instagram e ha commentato così: “Tutto può essere ma io a Mykonos non ci sono andato”.

A queste parole ha aggiunto anche delle emoji che la dicono lunga: un paio dubbiose e pensierose, un paio esprimono rabbia. Insomma, Matri non ha molto gradito questo gossip forse perché inesatto. A conti fatti non ha mica smentito la proposta di matrimonio a Federica Nargi. Che sia avvenuta a Santorini anziché a Mykonos, visto che loro a Santorini ci sono stati eccome questa estate? Citando lo stesso Matri: tutto può essere…