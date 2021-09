Federica Nargi si sposa: è arrivata la proposta di matrimonio di Matri

Fiori d’arancio in arrivo per una delle coppie più belle del mondo dello showbiz italiano

Federica Nargi e Alessandro Matri finalmente si sposano! Da anni si parla di un matrimonio tra l’ex Velina di Striscia la notizia e l’ex calciatore ma solo ora ci sarebbe stata una svolta effettiva nel rapporto di coppia. Stando a quello che si legge sul settimanale Nuovo lo sportivo avrebbe fatto la proposta di nozze in gran segreto, durante un viaggio romantico a Mykonos.

Sull’isola greca molto amata dai Vip italiani e stranieri Alessandro Matri si sarebbe inginocchiato e avrebbe chiesto la mano della nuova concorrente di Tale e Quale Show. L’ex attaccante avrebbe scelto un momento intimo e riservato, durante un viaggio di coppia senza le figlie Beatrice e Sofia. Ovviamente la Nargi avrebbe detto sì e a quanto pare il grande evento sarebbe stato fissato al prossimo anno, nel 2022.

Del resto Federica Nargi e Alessandro Matri non hanno mai nascosto la voglia di andare all’altare dopo oltre dieci anni di vita insieme. In un’intervista Matri ha addirittura ammesso che la proposta di nozze doveva arrivare già due anni fa ma poi la nascita della secondogenita Beatrice ha stravolto tutti i piani. Ora che la famiglia è al completo Nargi e la Matri sono pronti per il sì, con una grande festa alla presenza di tanti amici.

Matrimonio e terzo figlio per Nargi e Matri

Oltre al matrimonio Federica Nargi e Alessandro Matri non escludono la possibilità di allargare ancora di più la famiglia con la nascita di un terzo figlio. Magari un maschietto dopo Sofia e Beatrice. Per ora, però, toccherà attendere ancora un po’: archiviate le due maternità la Nargi ha ripreso in mano la sua carriera. È tornata in tv come concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove sta mettendo in mostra anche le sue doti di cantante.

Un impegno che inorgoglisce parecchio Alessandro Matri, che è sempre stato molto fiero della sua compagna. Non a caso non si è perso la prima imitazione di Federica Nargi – quella di Elettra Lamborghini – e al termine della puntata ha omaggiato la soubrette romana con un mazzo di rose rosse.