Matri e Nargi, matrimonio vicino: spunta bigliettino con la data, il gossip

Il matrimonio di Alessandro Matri e Federica Nargi non dovrebbe essere molto lontano. La coppia aveva parlato anche a Verissimo a settembre del 2019 di essere pronti al grande passo. I due stanno insieme dal 2009, sono una delle coppie più solide dello spettacolo. Ma soprattutto una delle coppie più riuscite e formate dal famoso binomio calciatore-velina. E poi sono innamoratissimi, hanno una famiglia bellissima e due figlie stupende: Sofia e Beatrice. Manca solo il matrimonio a chiudere questo cerchio meraviglioso e dare inizio a una nuova avventura per la loro famiglia, molto amata e seguita dai fan.

Il settimanale Nuovo ha fatto sapere che Matri e Federica Nargi erano pronti a convolare a nozze già nel 2020, ma il Covid ha fatto slittare tutto. Come è successo a tante coppie di futuri sposi. Ma pare ci sia stata una promessa di sposarsi entro l’estate! Sulle pagine della rivista si legge infatti che Alessandro Matri avrebbe consegnato un bigliettino alla sua compagna con una romantica dedica e la data del matrimonio. Questo ha rivelato un amico della coppia al settimanale, ma senza precisare il giorno scelto.

I due si sono stabiliti a Roma dopo aver vissuto a Milano e a Modena. Matri infatti ha accettato un lavoro nella Lazio come collaboratore del direttore sportivo. Federica è stata ben felice di accompagnare Alessandro a Roma, insieme alle loro due figlie. L’ex velina non ha mai lasciato solo il suo storico fidanzato, seguendolo in tutte le città in cui è andato a giocare e non facendogli mai mancare il suo supporto e il suo sostegno.

E lo stesso è successo adesso che hanno iniziato una nuova vita a Roma. Nel servizio fotografico di Nuovo la dolce famiglia Matri è stata paparazzata durante una passeggiata in un parco della Capitale, felici e sorridenti. E non è da escludere che sia anche il matrimonio che si avvicina a rendere ancora più sorridenti gli occhi della bella Federica. La coppia sogna una grande festa, ma sarà possibile già in estate oppure dovranno rinunciare a qualcosa?