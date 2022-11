Parlando per preconcetti e stereotipi si potrebbe pensare che la vita di coppia di una velina e un calciatore sia destinata a durare ben poco. Eppure, ci sono in circolazione anche molti casi virtuosi, come per esempio quello di Federica Nargi e Alessandro Matri, che dopo quasi 14 anni di relazione stanno ancora insieme e sono, a quanto pare, più innamorati e complici che mai.

A raccontare tutti i retroscena della loro solidissima storia d’amore sono stati gli stessi Nargi e Matri nel corso di un’intervista concessa poche ore fa a Il Corriere della Sera. I due condividono non solo lo stesso tetto, tra l’altro, ma anche due splendide figlie che stanno crescendo insieme, con Alessandro Matri sempre molto presente e attivo come padre, che aiuta la compagna nelle faccende quotidiane e intrattiene la prole rendendosi disponibile anche a farsi truccare e a improvvisare passi di danza classica. A proposito del suo ruolo di padre modello, Federica Nargi ha commentato “Con le bimbe, lo travestiamo, gli mettiamo lo smalto, lo trucchiamo. Ridiamo come matti. Gli facciamo fare i passi di danza classica” mentre Matri ha aggiunto, scherzosamente “Mi fanno fare le sfilate. Là dentro è una casa di matti”.

Per il resto, il rapporto fra Federica Nargi e Alessandro Matri prosegue a gonfie vele. Lui, per restare il più possibile insieme alla famiglia, ha dovuto lasciare un’opportunità di lavovo importante e oggi è commentatore per DAZN. Una sclelta della quale non sembra pentirsi, nonostante le discussioni in famiglia non manchino certo. I due sono dei novelli Sandra e Raimondo, si punzecchiano sempre, e discutono molto spesso da quando sono nate le loro figlie. Una crisi vera e propria, per il resto, non c’è mai stata, come sottolinea Federica Nargi.

Per i più curiosi, la coppia ha anche raccontato più nel dettaglio come tutto è iniziato e i primi momenti della loro storia d’amore. Federica Nargi in merito rivela:

“In discoteca a Milano. Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali ogni domenica.”



A questo punto, la ex velina ha deciso di chiamare Matri dal telefono fisso e lui ha iniziato a chiamarla a tutte le ore. Poi, finalmente, la prima serata passata a mangiare un boccone insieme, e a questo proposito Federica Nargi racconta un “gustoso” aneddoto, “La prima volta che l’ho invitato a cena, non sapendo cucinare, gli ho dato di secondo i sofficini. Ma non ci siamo più lasciati”.

La coppia sembra essere davvero più affiatata che mai, nonostante per sua stessa ammissione la Nargi sia gelosa a livelli estremi. A coronare il loro sogno romantico, a questo punto, mancherebbe soltanto il matrimonio, un’ipotesi che i due ancora non hanno ancora preso in considerazione ma che allo stesso tempo di certo non escludono. L’ex calciatore, a proposito, risponde con fare sicuro “Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire “per sempre”. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie”.