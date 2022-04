Federica Nargi e figlie aggredite dai gabbiani a Roma

Un piacevole pomeriggio a Villa Borghese si è trasformato ben presto in un incubo per Federica Nargi e Alessandro Matri. Complice una giornata di sole la soubrette e l’ex calciatore si sono ritagliati qualche ora da trascorrere con le figlie Sofia e Beatrice al parco. Durante il giro in barca nel laghetto, però, l’ex Velina di Striscia la notizia e le bambine sono state aggredite da alcuni gabbiani.

Le immagini della spiacevole disavventura sono state pubblicate dal settimanale Nuovo. Forse attirati dalle merende di Sofia e Beatrice quattro gabbiani hanno aggredito le piccole e Federica Nargi. La soubrette ha fatto di tutto per proteggere le sue bambine mentre Matri, remando, ha cercato di portare in salvo le sue donne. Fortunatamente per la coppia non c’è stata alcuna conseguenza.

Federica Nargi e Matri si sposano

Secondo le indiscrezioni Federica Nargi e Alessandro Matri sarebbero alle prese con i preparativi del loro imminente matrimonio. Dopo oltre un decennio insieme e due figlie la coppia sarebbe pronta a convolare a nozze la prossima estate. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul lieto evento ma pare che sia stato fissato a fine giugno, a Formentera.

Alle Baleari la Nargi e Matri sono stati in vacanza per la prima volta, moltissimi anni fa, e qui tornano ogni estate con le loro bambine, che oggi hanno 5 e 3 anni. In una vecchia intervista televisiva Federica non ha esitato a definire Formentera l’isola del loro cuore.

Le nozze, con tutta probabilità, saranno alla presenza di numerosi amici. Di certo non mancheranno Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, molto legati all’ex modella romana e al compagno.

Terzo figlio in arrivo per Nargi e Matri?

Oltre al matrimonio Federica Nargi e Alessandro Matri non escludono la possibilità di allargare ancora di più la famiglia con la nascita di un terzo figlio. Magari un maschietto dopo Sofia e Beatrice. Per ora, però, toccherà attendere ancora un po’: archiviate le due maternità la Nargi ha ripreso in mano la sua carriera. Di recente è tornata in tv come concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti.