Federica Nargi e Matri si sposano: svelati data e luogo del matrimonio

Fiori d’arancio in vista per Federica Nargi e Alessandro Matri. Dopo un fidanzamento lungo tredici anni e due figlie – Beatrice e Sofia – i due sono finalmente pronti per andare all’altare. È stata la stessa soubrette romana ad annunciare il matrimonio in una recente intervista, senza svelare però troppi dettagli. La Nargi e Matri formano una coppia solida ma allo stesso tempo molto riservata.

Il settimanale Diva e Donna ha svelato alcuni dettagli di quello che si preannuncia già uno degli eventi più seguiti del prossimo anno. A quanto pare Federica Nargi e Alessandro Matri si sposeranno nel 2022, più precisamente a fine giugno. Dove? A Formentera, l’isola del cuore dell’ex Velina di Striscia la notizia e dell’ex calciatore oggi commentatore di DAZN.

Alle Baleari Federica Nargi e Alessandro Matri sono stati in vacanza per la prima volta, moltissimi anni fa, e qui tornano ogni estate con le loro bambine, che oggi hanno 5 e 2 anni. In una vecchia intervista televisiva Federica non ha esitato a definire Formentera l’isola del loro cuore. Le nozze saranno dunque al caldo, alla presenza di numerosi amici. Di certo non mancheranno Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, molto legati a Nargi e Matri.

Matrimonio e terzo figlio per Nargi e Matri

Oltre al matrimonio Federica Nargi e Alessandro Matri non escludono la possibilità di allargare ancora di più la famiglia con la nascita di un terzo figlio. Magari un maschietto dopo Sofia e Beatrice. Per ora, però, toccherà attendere ancora un po’: archiviate le due maternità la Nargi ha ripreso in mano la sua carriera. È tornata in tv come concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove sta mettendo in mostra anche le sue doti canore.

Federica Nargi ha spiegato di aver accettato la proposta della Rai dopo tanti rifiuti. Più di una volta alla soubrette è stato proposto un reality show ma Lady Matri ha sempre preferito declinare inviti del genere. Federica ha confidato che non si sentirebbe a suo agio in contesti del genere.