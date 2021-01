Matilde Gioli, verità su fidanzato e Sanremo: poi fa piangere la Toffanin

By

Prima volta a Verissimo per Matilde Gioli. L’attrice lanciata da Paolo Virzì è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 sabato 30 gennaio 2021. Nel salotto Mediaset la Gioli ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata: l’infanzia spensierata, l’incidente a Londra, la morte prematura del padre. Tra le tante cose Matilde, classe 1989, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa in merito alle ultime notizie circolate sul suo conto.

Di recente, infatti, si è parlato di una presunta liaison tra Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis. I due sono stati pizzicati al mare in teneri atteggiamenti ma, a quanto pare, tra Matilde e Nicolas non ci sarebbe nient’altro che una bella amicizia. La Gioli si è dichiarata single e alla ricerca del grande amore.

La collega di Luca Argentero ha ammesso di aver amato solo due volte nella sua vita e di aver voglia di provare di nuovo questa sensazione. Matilde Gioli è alla ricerca di un maschio alfa, che sappia corteggiarla ogni giorno con modi eleganti e galanti.

L’attrice ha rivelato di essere una brava fidanzata quando vive una storia d’amore. Matilde adora cucinare per il proprio uomo, guardare con lui un film, ridere, divertirsi e chiacchierare a lungo. In attesa del grande amore la Gioli ha smentito la notizia del suo probabile coinvolgimento al Festival di Sanremo 2021.

Il Corriere della Sera aveva infatti inserito Matilde Gioli nella lista delle dieci donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston. A detta di Matilde quello è solo il toto nomi visto che lei non ha ricevuto alcuna proposta:

“Io non so nulla e non credo possano chiamarmi oggi. Ci saranno già delle trattative concluse”

Prima di lasciare lo studio di Verissimo Matilde Gioli ci ha tenuto a complimentarsi con Silvia Toffanin e per il modo con il quale è riuscita a gestire davanti alle telecamere la morte della madre. Un dolore che Matilde conosce bene data la scomparsa prematura del padre:

“Ti ho davvero stimata per la grazia, la delicatezza e l’eleganza con cui hai gestito questa cosa presentandoti a lavoro. Sei stata una grande. Sono molto sensibile a queste cose. Ho visto i tuoi primi piani, ho visto la tua sofferenza e sei stata davvero bravissima”

Parole che hanno commosso Silvia Toffanin che, tra le lacrime, ha ringraziato la sua ospite.