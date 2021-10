Matilde Gioli parla per la prima volta del nuovo fidanzato Alessandro

È davvero un periodo magico per Matilde Gioli. L’attrice, classe 1989, sta raccogliendo i frutti della sua lunga gavetta e ha trovato anche un nuovo amore. Dopo i romantici selfie su Instagram la protagonista della fiction Rai Doc-Nelle tue mani ha parlato del nuovo fidanzato in una lunga intervista al settimanale Grazia.

Il primo incontro con Alessandro

L’uomo che ha rubato il cuore a Matilde Gioli si chiama Alessandro Marcucci ed è un insegnante di equitazione. Proprio l’amore per i cavalli è stato galeotto tra l’attrice e la sua dolce metà. Matilde ha rivelato:

“Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google: “Passeggiate a cavallo Roma” e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”

Matilde Gioli è stata single per due anni prima dell’incontro con Alessandro, avvenuto del tutto in maniera casuale durante una pausa dal set. Il tempo vissuto in solitudine è stato importante per Matilde, che è riuscita a capire di più se stessa e a crearsi i propri spazi. L’attrice ha aggiunto:

“Ora so che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà”

Matilde Gioli fa sul serio con Alessandro

A fine agosto Matilde Gioli ha trascorso in compagnia del nuovo fidanzato uno dei compleanni più belli della sua vita: prima un lancio con il paracadute poi un picnic in quota, sui Monti Sibillini. Matilde è davvero molto innamorata di Alessandro e si è detta pronta a fare subito un figlio con lui.

Matilde Gioli ha inoltre svelato che Alessandro, al loro primo incontro avvenuto all’inizio dell’estate 2021, non l’ha riconosciuta. Marcucci non aveva mai visto un film o una fiction con la Gioli, diventata popolare soprattutto grazie alla fiction Rai di successo Doc-Nelle tue mani, dove recita accanto a Luca Argentero.

“È molto lontano dal mondo del cinema: orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”

Chi è Matilde Gioli

Matilde Gioli è un’attrice classe 1989. Ha debuttato nel mondo del cinema nel 2014, dopo aver superato per caso un provino con Paolo Virzì per il film Il capitale umano. Da lì non si è più fermata e si è divisa tra cinema e tv, non disdegnando il mondo della moda. È stata pure valletta di Fabio Fazio in una puntata di Rischiatutto su Rai Tre. È laureata in Filosofia e in passato è stata legata al collega Francesco Scianna, star di Baaria.