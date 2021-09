Matilde Gioli e la fecondazione: “Ho deciso di congelare i miei ovuli”

Matilde Gioli ha preso una importante decisione per il suo futuro: a breve congelerà i suoi ovuli. L’attrice, diventata popolare grazie al ruolo di Giulia nella fiction Rai Doc-Nelle tue mani, lo ha annunciato alla presentazione di ‘Ferty Check’, iniziativa di sensibilizzazione organizzata dal gruppo GeneraLife a Roma.

La collega di Luca Argentero ha spiegato di aver riflettuto molto su questa possibilità che le giovani donne in carriera hanno e ha così preso appuntamento per avviare le pratiche in modo da vivere un’eventuale gravidanza in età più matura e in maniera più tranquilla.

Le parole di Matilde Gioli sulla fecondazione

Durante la sua ospitata Matilde Gioli ha spiegato che l’informazione e sensibilizzazione sul tema della fecondazione e della fertilità è molto importante. La 32enne ha aggiunto:

“Ho avuto modo di riflettere, prenderò appuntamento perché credo che è l’età giusta per farlo. Sono molto propositiva. Affinché i ragazzi abbiano piena libertà di scelta devono ricevere corrette e approfondite informazioni su quanto è possibile fare per proteggere la nostra capacità riproduttiva, naturalmente attraverso stili di vita sani, ma anche prendendo in considerazione, appunto, di crioconservare gli ovociti”

Matilde Gioli ha da poco un nuovo fidanzato

Matilde Gioli ha ritrovato da poco l’amore dopo un lungo periodo di singletudine. Il fortunato è Alessandro, un insegnante di equitazione sconosciuto al mondo del gossip e della cronaca mondana. È stata la stessa attrice ad uscire allo scoperto col nuovo fidanzato su Instagram, postando i primi romantici scatti di coppia.

I fan della Gioli hanno subito chiesto spiegazioni e dettagli ma per il momento l’interprete milanese ha preferito non svelare ulteriori particolari sulla sua nuova relazione. Matilde è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e intende proseguire su questa strada, soprattutto ora che è diventata nota al grande pubblico.

Nonostante l’arrivo di Alessandro nella sua vita Matilde Gioli non intende dedicarsi completamente alla sfera sentimentale in questo periodo della sua vita. L’attrice è molto concentrata sui suoi impegni professionali e sulla seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, che andrà in onda nei primi mesi del 2022.

Un momento davvero magico, lavorativamente parlando, per Matilde Gioli che dopo tanta gavetta si gode finalmente il suo successo. Proprio per concentrarsi ancora di più sulla sua professione la Gioli ha in mente di congelare gli ovuli in modo da pensare ad un’eventuale maternità solo successivamente, quando potrà concedersi una pausa dal lavoro.