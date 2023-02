Matilde Gioli non è più fidanzata: tabula rasa di foto e ricordi

Sembrava procedere a gonfie vele la storia Matilde Gioli e l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci, che l’attrice ufficializzò a febbraio 2022 con queste parole: “Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro”. A distanza di un anno, però, i due si sarebbero improvvisamente lasciati. A riportarlo è il sito “Fanpage”, a cui delle fonti avrebbero rivelato che la relazione sarebbe giunta al capolinea. In effetti, tutti gli indizi fanno pensare ad una presunta rottura: l’attrice di “Doc – nelle tue mani” e Marucci non si seguono più su Instagram e lui ha nascosto tutte le foto insieme a lei dal suo profilo. In ogni caso, Matilde e Alessandro non hanno ancora commentato la notizia, ma chissà se, dopo quest’indiscrezione, decideranno di confermare ufficialmente la rottura.

La storia tra Matilde Gioli e il fidanzato Alessandro

Come menzionato prima, Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono usciti allo scoperto ufficialmente nel febbraio del 2022 con un post su Instagram. Tuttavia, dalle mosse social dell’attrice, la frequentazione tra i due pare essere iniziata nell‘estate del 2021. La Gioli, infatti, ha diverse foto con l’istruttore di equitazione sul suo profilo Instagram. Anche durante le festività natalizie del 2021, la 33enne aveva pubblicato delle storie in cui era presente Alessandro. La coppia sembrava sempre più solida e Matilde aveva voluto dedicare un tenero post all’allora fidanzato, definendolo come un vero e proprio regalo entrato nella sua vita.

Chi è Alessandro Marcucci

Alessandro Marcucci è un istruttore di equitazione di Roma e un grande appassionato di sport. In passato ha giocato a calcio come dilettante e attualmente gestisce un maneggio e centro di equitazione situato nei pressi della bellissima riserva naturale dell’Insugherata. Non si sa molto della sua vita privata dato che è molto riservato, ma sul suo profilo Instagram è possibile notare l’immenso amore che prova per i suoi cavalli, a cui dedica moltissimi post.