Matilde Gioli va a convivere col nuovo fidanzato: “Presto un figlio”

Procede a gonfie vele la nuova storia d’amore di Matilde Gioli. L’attrice – nota per il ruolo di Giulia nella serie tv Doc-Nelle tue mani – è oggi felice accanto ad Alessandro Marcucci, un insegnante di equitazione. I due si sono conosciuti per caso, durante una pausa delle riprese della fiction con protagonista Luca Argentero. La Gioli ha digitato su Google “passeggiate a cavallo a Roma” per trascorrere un weekend alternativo e ha trovato il numero di Marcucci.

Un colpo di fulmine per entrambi anche se Alessandro non conosceva Matilde Gioli, non aveva infatti visto nessun film della 32enne. Quest’ultima ha deciso di stravolgere la sua vita per questa relazione: lasciare Milano e trasferirsi a Roma. Al settimanale Nuovo Tv ha annunciato:

“Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”

Insomma il 2022 potrebbe portare una novità importante nella vita di Matilde Gioli, in questo periodo star su Netflix col film 4 metà dove recita accanto a Matteo Martari, Ilenia Pastorelli e Giuseppe Maggio. La Gioli è stata single per due anni prima dell’incontro con Alessandro, avvenuto del tutto in maniera casuale durante una pausa dal set.

Il tempo vissuto in solitudine è stato importante per Matilde, che è riuscita a capire di più se stessa e a crearsi i propri spazi. In passato la Gioli – allergica al gossip e ai pettegolezzi sulla sua vita privata – è stata legata al collega Francesco Scianna, attore diventato noto grazie al film di Giuseppe Tornatore Baaria.

Chi è Matilde Gioli

Matilde Gioli è un’attrice classe 1989. Ha debuttato nel mondo del cinema nel 2014, dopo aver superato per caso un provino con Paolo Virzì per il film Il capitale umano. Da lì non si è più fermata e si è divisa tra cinema e tv, non disdegnando il mondo della moda. È stata pure valletta di Fabio Fazio in una puntata di Rischiatutto su Rai Tre.

È laureata in Filosofia (anche se inizialmente voleva studiare Medicina per seguire le orme paterne) e in passato è stata legata al collega Francesco Scianna, star di Baaria. Ha perso il padre per un tumore al cervello: l’uomo, uno stimato dentista, è scomparso all’età di 55 anni.