Matilde Gioli, grave incidente: stop recitazione, il sostegno dei vip

Brutto incidente per l’attrice Matilde Gioli che sarà costretta a restare lontana dai set televisivi e cinematografici per diverso tempo. La star di Doc – Nelle tue mani, nella giornata di martedì 20 agosto, ha pubblicato una serie di scatti su Instagram in cui si è immortalata in ospedale, spiegando che avrà bisogno di parecchio riposo. Dalle foto si nota una vistosa ingessatura alla gamba. Gioli ha anche pubblicato una radiografia in cui si vede che le sono state inserite nell’arto ben 7 viti. Evidentemente il problema in cui incappata è stato piuttosto grave. Tuttavia, il fatto che in alcune istantanee sorride con il pollice alzato spinge a credere che, sì, l’infortunio è tutt’altro che lieve, ma che non ci dovrebbe essere alcun danno permanente che le possa precludere delle attività in futuro.

L’interprete milanese non ha spiegato cosa le sia accaduto di preciso, limitandosi a scrivere le seguenti parole sotto le foto dall’ospedale: “Starò a riposo per un po’. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti”. La trentaquattrenne, secondo alcune ipotesi non confermate, potrebbe essere stata vittima di una brutta caduta da cavallo. Come è noto pratica da sempre l’equitazione, sport che ha condiviso con l’ex fidanzato Alessandro Marcucci (ora si sussurra che l’attrice si sia legata a Luca Marzani, campione di salto a ostacoli nonché medaglia d’oro ai campionati italiani 2019 e 2021, e vincitore della coppa delle nazioni a Piazza di Siena nel 2018).

Da Chiara Ferragni a Levante, da Giulio Golia ad Asia Argento: il sostegno dei vip

Non appena la Gioli ha reso noto di essere stata ricoverata, molti volti conosciuti le hanno scritto. Tra le prime ad augurarle il meglio c’è stata Chiara Ferragni che ha digitato un affettuoso “rimettiti presto in forma”. Anche la cantante Levante e il collega Salvatore Esposito le hanno espresso sostegno con un “forza”. Un pensiero lo ha scritto anche Asia Argento che le ha garantito che le farà presto avere una lista di titoli di film e libri. E ancora, la ‘iena’ Giulio Golia le ha scritto “Ma cosa combini?”. “Riprenditi presto” è stato l’augurio dell’attrice Giulia Bevilacqua. Alena Seredova le ha inviato dei cuoricini rossi in segno di vicinanza.