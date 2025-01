Matilde Brandi, tutto sulle nozze: data, organizzatore, location, abito

Nella puntata di Storie Di Donne Al Bivio Weekend andata in onda questo pomeriggio su Rai 2 tra le ospiti in studio c’è stata anche Matilde Brandi. La ballerina e showgirl, ex protagonista dell’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi, ha rivelato a Monica Setta e a tutti i telespettatori la data delle sue nozze con il fidanzato Francesco Tafanelli. Qualche mese fa, difatti, Brandi aveva annunciato il suo matrimonio durante un’ospitata a Verissimo. Scopriamo quale sarà la data scelta per l’evento, chi lo organizzerà, la location e come sarà l’abito.

Come di consueto ogni sabato questo pomeriggio è andata in onda su Rai 2 una nuova puntata di Storie Di Donne Al Bivio Weekend, il programma condotto da Monica Setta che pone al centro le storie di grandi protagoniste femminili del mondo dello spettacolo. Tra le ospiti di oggi c’è stata anche Matilde Brandi, protagonista dell’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi. Qualche mese fa, durante una sua ospitata a Verissimo, la showgirl e ballerina ha rivelato a Silvia Toffanin e ai telespettatori di aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Francesco Tafanelli. Oggi, nel corso della sua intervista con Monica Setta, Matilde ha svelato quale sarà la data delle loro nozze.

Brandi e Tafanelli hanno scelto come giorno il 26 gennaio 2026. Non si tratta di una data qualunque. Il mese di gennaio è difatti ricco di significato per la showgirl, in quanto è quello della nascita delle sue figlie Sofia ed Aurora. Inoltre il 26 è anche il giorno del compleanno di Francesco. Matilde ha infine spiegato come preferisca i mesi invernali a quelli estivi per un matrimonio. Ad organizzare l’evento sarà il famoso wedding planner Enzo Miccio, amico della coppia. Per quanto riguarda la location, Brandi vorrebbe restare a Roma per poter avere lì con lei tutti i suoi affetti più cari. Spoiler anche sull’abito a cui penserà proprio Tafanelli!

Nel corso dell’intervista l’ospite ha mostrato a Setta delle scarpette in miniatura. Diversamente da quello che si sarebbe potuto pensare inizialmente non c’è nessun neonato in arrivo. Si è trattato difatti di semplici scarpette da ballerina, un oggetto a cui Matilde è molto legata a causa della sua forte passione per la danza. Monica ha infine voluto fare una sorpresa alla sua ospite. La conduttrice le ha difatti fatto ascoltare un messaggio da parte della sua amica Manila Nazzaro. E’ stata proprio quest’ultima a farle conoscere il suo futuro marito Francesco Tafanelli.