Matilde Brandi ha detto “Sì!” Ecco quando si sposerà (tra un po’)

Prima ospite nel parterre di Verissimo oggi sabato 16 Novembre è Matilde Brandi! La ballerina e showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin la sua situazione sentimentale. Ripartendo dalla rinascita dopo la dolorosa separazione con il marito, Matilde ha finalmente ritrovato l’amore con il compagno Francesco ed è pronta al grande passo. Il matrimonio ormai è ufficiale, la coppia ha scelto pure la data! Ma manca ancora un po’ di tempo.

Matilde Brandi aveva spiazzato tutti quando aveva raccontato della separazione con il marito e padre delle sue figlie. Dopo 17 anni di amore e appunto, la nascita delle gemelle Aurora e Sofia, la showgirl era stata scaricata da un giorno all’altro nel 2021. Fu un momento molto doloroso, culminato con la scoperta di un tradimento del marito quando lei era ancora all’interno della casa del Grande Fratello VIP, ma il tempo ha curato le ferite. Dopo la tempesta è arrivato il Sole e la ballerina ha ritrovato l’amore in Francesco: già all’Isola dei Famosi sembrava esserci stata la proposta di matrimonio, ma eravamo rimasti col dubbio. Ora abbiamo la risposta ufficiale: sì! La coppia si sposerà, ma quando? Il 10 Novembre, ma del 2026!

Matilde Brandi e Francesco verso l’altare: “Ora sogno una famiglia allargata”

Matilde Brandi rivela come il futuro marito si è innamorato di lei, lui ricorda persino il giorno! Francesco guardava proprio Verissimo quando ha visto Matilde Brandi ospite, da lì ha avuto un colpo di fulmine! E che giorno era? Era proprio il 10 Novembre, per questo la coppia ha scelto questa data per convolare a nozze, Francesco ha deciso di sposarsi il giorno in cui lui ha visto per la prima volta la sua Matilde! Ma non sembrano avere fretta, tanto che si parla del 10 Novembre ma del 2026 o 2027, l’unica cosa ufficiale è il giorno!

Quando sarà sarà, Matilde Brandi ha un sogno importante: poter formare una famiglia allargata. Ora che ha ritrovato la felicità non porta più rancore al suo ex compagno, ha capito che la colpa non è sua se la loro storia è finita e non ha senso serbare odio al padre delle proprie figlie. Il suo sogno ora è sposarsi con Francesco e poter riunire tutta la sua famiglia insieme in serenità! Tantissimi auguri alla coppia per le loro prossime nozze!