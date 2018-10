Matilde Brandi in perfetta forma a 50 anni: ecco il suo segreto di bellezza

Matilde Brandi in splendida forma: ecco quali sono i suoi segreti di bellezza

Bella, sensuale e più affascinante che mai, Matilde Brandi svela al settimanale Vero quali sono i suoi pochi ma efficaci segreti di bellezza. La bionda attrice e showgirl italiana compirà 50 anni il prossimo 27 febbraio, eppure non si direbbe! Con il fisico che si ritrova sembrerebbe essere poco più che una ventenne. Un compagno e due splendide gemelle riempiono quotidianamente la sua vita. Ma, oltre a questo, cos’è che riesce a mantenerla cosi giovane e sempre cosi in perfetta forma? Ecco cosa racconta e consiglia la stessa Matilde nell’intervista.

Tanta attività fisica e un’equilibrata alimentazione per Matilde Brandi

Alla domanda postale dal giornalista: Qual è il tuo segreto di bellezza? , la Brandi risponde: “Per chi fa un lavoro come il mio l’immagine è fondamentale, dunque penso sia normale impegnarsi a fondo per mantenersi in forma”. Dopodichè entra nello specifico, spiegando esattamente come riesce a mantenere la sua linea: “Faccio regolarmente attività fisica e cerco di comportarmi sempre bene a tavola, seguendo un’alimentazione ricca di cibi sani e di origine controllata. Mi impegno a mangiare sempre un po’ di tutto, anche se poi, alle volte, qualche rinuncia bisognerebbe metterla in conto”.

Gli anni sembrano non passare mai per Matilde

Super impegnata nella sua nuova avventura nello show di Rai Uno, Tale e Quale, Matilde Brandi cerca comunque di dividersi tra famiglia e lavoro. In questo, come da lei spiegato, riesce sempre a trovare il giusto momento da dedicare a se stessa. E, da quanto ne emerge, il risultato sembra essere dei migliori. Insomma, gli anni passano eppure il tempo, per la Brandi, sembra essersi completamente fermato. In continuo movimento, in perfetta armonia con i tempi e sempre attiva con nuovi e avvincenti progetti, Matilde mostra la sua splendida forma fisica.