Matilde Brandi, curiosità: 5 cose da sapere sulla showgirl

5 curiosità su Matilde Brandi: Età, carriera e vita privata

Matilde Brandi nasce a Roma il 27 febbraio 1969 e, fin da giovanissima, inizia a studiare danza. In televisione, infatti, debutta negli anni novanta proprio come ballerina a “Club 92”, programma condotto da Gigi Proietti. L’apice della popolarità, poi, Matilde Brandi lo raggiunge con Fantastico di Raffaella Carrà e Domenica In. Nell’edizione 2018 di Tale e quale show, invece,la Brandi parteciperà come concorrente dove, per l’appunto, dovrà dimostrare di saper anche cantare oltre che danzare. Ma quali sono le 5 curiosità che, oggi, forse molti sono curiosi di leggere di lei? Noi abbiamo provato a riassumerle.

1.Vita privata di Matilde Brandi. Dopo una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano, Matilde Brandi oggi è legata sentimentalmente ad un commercialista, Marco, dal quale ha avuto due figlie (gemelle), Sofia e Aurora.

2. Matilde Brandi altezza e peso. Alta 173 cm per 55 chili, avendo lavorato sempre come ballerina e showgirl, Matilde Brandi vanta ancora oggi un fisico asciutto ed allenato.

Matilde Brandi: carriera di ieri e di oggi

3. Matilde Brandi, non solo ballerina. Dopo gli esordi come ballerina, Matilde Brandi è riuscita a migliorarsi e a trasformarsi un’artista poliedrica. Nel 1998, per esempio, sveste i panni della showgirl televisiva per indossare quelli di speaker radiofonica. In quell’anno, per la precisione, conduce Super, programma radiofonico, in coppia con Andrea Pellizzari.

4. Matilde Brandi, i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dalla TV. Nel 2006 Matilde Brandi si prende una pausa dal suo lavoro e di allontanarsi per un po’ di tempo dalle luci della ribalta. In TV decide di non apparire per un determinato periodo e lo fa per un preciso motivo: dedicarsi completamente alle figlie.

Matilde Brandi: Da Piazza Grande a Tale e quale show

5. Matilde Brandi a Tale e quale show. La mamma a tempo pieno Matilde Brandi la fa per circa un anno. Nel 2007, difatti, torna in TV con Piazza Grande, dove conduce insieme a Magalli. L’ultimo suo progetto, invece, la porta a Tale e quale show.