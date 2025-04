Matilde Brandi e Angela Melillo non si parlano: motivo, parla Brandi

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 Caterina Balivo ha ospitato in studio alcune delle protagoniste di Ne Vedremo Delle Belle, lo show del sabato condotto da Carlo Conti e vinto da Lorenza Mario. Nello specifico sono state con lei Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Veronica Maya, Patrizia Pellegrino e Adriana Volpe. Nel corso dell’intervista la conduttrice ha parlato di un rumor secondo il quale Brandi ed Angela Melillo avrebbero smesso di parlarsi, chiedendo alla prima delle spiegazioni in merito.

Nello specifico la showgirl ha precisato come l’acredine fra loro risalga a prima dell’inizio della trasmissione e come sia partito tutto dalla collega. Ha poi parlato di una mancanza di rispetto da parte di Melillo, senza tuttavia specificare cosa abbia detto. Alcune delle altre protagoniste di Ne Vedremo Delle Belle ospiti oggi dalla Balivo hanno affermato di essere al corrente della situazione tra le due.

Di seguito le parole precise di Matilde Brandi in merito a quanto accaduto con Angela Melillo:

È una cosa che ha tirato fuori lei e io dico, dato che l’hai tirata fuori tu dilla tu Io aspetto che Angela dica la sua. Nulla durante la trasmissione, è successo qualcosa fuori, una cosa recente, poco prima della trasmissione.

Poi ancora:

Lei ha detto qualcosa. Si tratta di un’amicizia. Un’amica vera non si comporta così, punto, non dico nient’altro.

Non resta che attendere la risposta di Melillo per capire se aggiungerà qualche altro dettaglio sulla questione.

La puntata finale di Ne Vedremo Delle Belle è andata in onda sabato scorso. A trionfare è stata Lorenza Mario, seguita da Carmen Russo e Matilde Brandi. Pamela Prati, un tempo favorita, è arrivata solo al quarto posto a pari merito con Laura Freddi. Dopo di lei si sono posizionate in questo ordine: Angela Melillo, Veronica Maya e Valeria Marini a pari merito, Adriana Volpe ed ultima Patrizia Pellegrino.