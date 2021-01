Matilde Brandi contro l’ex Marco: “Frequenta un’altra da mesi, vergogna!”

By

È ufficialmente finita tra Matilde Brandi e lo storico compagno Marco. I due si sono detti addio dopo quasi venti anni insieme e due gemelle, Sofia e Aurora, di quindici anni. La ballerina ha dato l’annuncio a Verissimo, rivelando a Silvia Toffanin che Marco l’ha mollata con un semplice messaggio dopo il Grande Fratello Vip. A detta di Matilde il commercialista romano le ha inoltre assicurato che non c’è un’altra persona. Ebbene, a quanto pare non è così.

A poche ore dalla puntata di Verissimo che la vede protagonista, Matilde Brandi ha prima ammesso di stare bene e ha poi confidato che il suo rapporto di lunga data – mai sfociato in un matrimonio – è giunto a termine per l’interferenza di un’altra donna. La Brandi ha puntato il dito contro questa terza persona ma anche contro il suo Marco che pare abbia iniziato a mancare di rispetto alla showgirl proprio durante l’avventura al Grande Fratello Vip (un impegno di lavoro che l’uomo non ha mai visto di buon occhio).

Queste le parole di Matilde Brandi sulla faccenda:

“Io ero entrata nella Casa con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcun’altra. Io mi vergognerei se fossi quella donna, ma anche se fossi lui! Detto questo sono felice perché so che lui non mi merita”

Nel suo lungo post su Instagram Matilde Brandi ha ribadito di aver fatto il possibile per tenere unita la sua famiglia, sia nel bene sia nel male. Per colpa di Marco tutto si è rotto ma l’uomo resterà un padre presente e affidabile per le giovani Sofia e Aurora, che sono molto legate ad entrambi i genitori. A quanto pare, però, le ragazzine continueranno a vivere con la mamma ma vedranno il padre appena sarà possibile.

Nonostante la storia d’amore con Matilde Brandi Marco non è mai apparso pubblicamente in tutti questi anni. È sempre stato molto riservato e attento alla sua privacy. Nessuna intervista ai media e nessun recente coinvolgimento al Grande Fratello Vip. L’uomo non ha mai fatto alcuna sorpresa a Matilde quando la Brandi era rinchiusa nel bunker di Cinecittà.

Una scelta che non è particolarmente piaciuta alla diretta interessata che, solo in un secondo momento, ha scoperto il motivo di questo comportamento. Ad oggi non è chiaro chi sia la donna che ha rubato il cuore di Marco e spinto l’uomo ad allontanarsi dalla sua famiglia. Quel che è certo è che la crisi tra la Brandi e l’ex compagno andava avanti da mesi, dalla scorsa estate.