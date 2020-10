La showgirl, ex concorrente del GF Vip 5, dice la sua su cosa sta attualmente accadendo nella Casa e riserva nuovi attacchi ai suoi ex coinquilini

Matilde Brandi torna a dire la sua su alcuni suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip 5. La showgirl, in una nuova intervista su SuperGuidaTv, dà la sua opinione su quanto sta accadendo all’interno della Casa ad Adua Del Vesco/Rosalinda. Quest’ultima, durante un confronto con Dayane Mello, si è detta pronta a conoscere meglio gli altri concorrenti, con cui ha legato meno. In particolare, l’attrice ha dichiarato di non volersi precludere nulla durante questa esperienza. Ha ammesso di essere stata influenzata da altre persone e molti telespettatori sono convinti che si volesse riferire appunto a Matilde ed Elisabetta Gregoraci. Ora, però, Adua ha scelto di dare una scossa al suo percorso, cambiando completamente posizione nella Casa. Nel corso dell’intervista viene fatto presente il voltafaccia di Rosalina alla Brandi, che non appare per nulla arrabbiata.

“Non ci sono rimasta male. Adua è una persona buona. […] Forse ha capito che ora deve mettersi contro di me per poter rimanere lì dentro”, dichiara oggi Matilde. La showgirl confessa di essere rimasta perplessa nel vedere un avvicinamento tra l’attrice e Maria Teresa. La Brandi è convinta che la Ruta l’abbia sempre presa in giro dichiarando di tutto e di più sulla sua persona e sulla sua storia con Massimiliano Morra. Dopo di che afferma: “Ora non ce l’ho con Adua e Dayane che hanno riconosciuto in Maria Teresa una madre perché credo siano state manipolate”.

Nessun rancore nei confronti di Adua e Dayane. Intanto, la Brandi ammette di essere rimasta “schifata” degli attacchi che ha ricevuto sui social da persone che utilizzano profili falsi. A causa di ciò, dopo la sua eliminazione, i primi giorni è stata molto male.

In questa sua nuova intervista, Matilde non può non parlare degli scontri che ha avuto con Antonella Elia. A detta sua, l’opinionista starebbe seguendo un copione, che si basa sulle opinioni che il pubblico condivide sui social. Non solo, torna a parlare dei famosi aperitivi a cui avrebbe preso parte anche la Elia.

Riserva ulteriori attacchi a Maria Teresa e Guenda. Secondo il suo punto di vista, madre e figlia “sanno perfettamente cosa dire e quando dirlo”. Non solo, fa notare che le Rutas e Tommaso Zorzi hanno già preso parte a dei reality e per questo saprebbero già come comportarsi. A detta sua, il reality sarebbe diventato un po’ noioso: “Hanno sbagliato a farmi uscire”. Infatti, è fiera del percorso che ha portato avanti, sebbene sappia che la reazione avuta con Tommaso sia stata esagerata.

Per quanto riguarda la vittoria del GF Vip 5, Matilde ha le idee chiare. Spera di vedere trionfare Patrizia De Blanck. In finale, secondo la Brandi, arriveranno sicuramente Tommaso, Maria Teresa e Guenda. La Brandi è convinta: i tre sarebbero sia aiutati dal web che dall’approvazione di Antonella Elia, che condizionerebbe addirittura il televoto.

Infine, Matilde conclude la sua intervista parlando del rapporto che ha attualmente con suo marito Marco. Non smentisce la crisi, che non è comunque scoppiata per la sua partecipazione al reality. Le loro incomprensioni derivano da problemi avvenuti in passato.