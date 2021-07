Matilda De Angelis svela come è guarita dall’acne e dai disturbi alimentari

In una lunga intervista al settimanale F Matilda De Angelis ha parlato di alcuni problemi che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Problemi di cui ha già parlato alla stampa ma che col tempo è riuscita a superare grazie a tanto coraggio, determinazione e forza di volontà.

In passato la 25enne, vista al Festival di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus, ha sofferto di disturbi alimentari. Più volte è stata definita anoressica ma Matilda De Angelis ha voluto fare chiarezza sulla situazione. “L’anoressia è una vera e propria malattia, che ho riconosciuto in alcune mie amiche ma non in me”, ha puntualizzato.

Matilda De Angelis non si è mai guardata allo specchio desiderando di voler essere più magra. Il suo perdere peso era una reazione a sofferenze. In un mese e mezzo è arrivata addirittura a perdere ben nove chili, con grande preoccupazione da parte dei suoi genitori.

Tutto è accaduto a 19 anni, una fase di cambiamento importante per Matilda De Angelis, che ha ammesso alla rivista edita da Cairo Editore:

“Le cause dei miei disturbi erano familiari, cose vissute nell’infanzia e di cui sul momento magari non ti rendi nemmeno conto ma intanto un vermicello si accovaccia in un punto del tuo cuore, della tua anima, e quando sei più fragile inizia a rosicchiare”

Come è riuscita a superare questo momento così difficile e complicato? Con l’aiuto dell’analisi, che Matilda De Angelis continua a fare tuttora. Una cura che consiglia a tutti, perché permette di guardarsi dentro e scavarsi a fondo. Preziosa pure la recitazione, che si è rivelata terapeutica per Matilda, che inizialmente sognava di sfondare nel mondo della musica.

Come ha sconfitto l’acne Matilda De Angelis

Oltre ai disturbi alimentari Matilda De Angelis ha dovuto fare i conti pure con l’acne, che ha mostrato senza filtri su Instagram lanciando così un bel messaggio di body positivity. L’attrice ha spiegato che l’acne è insidiosa e può avere molte cause. Nel suo caso era legata allo stress: ne aveva sofferto durante l’adolescenza ed è riesplosa mentre girava un film importante a Venezia.

Matilda De Angelis è riuscita a risolvere i suoi problemi di acne grazie all’elettrolisi, un intervento manuale che brucia le ghiandole sebacee delle cisti presenti sul volto. L’interprete emiliana ha suggerito a tutte le ragazze che soffrono di questa problematica di ascoltarsi per capire cosa sta succedendo davvero al proprio corpo.