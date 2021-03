Matilda De Angelis a Domenica In su Sanremo: “Temevo di non essere io”

La prima serata di Sanremo 2021 ha visto il debutto sul palco dell’Ariston di Matilda De Angelis, la giovane attrice diventata famosa grazie a L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose, il film su Netflix. Sul palcoscenico si è presentata nei panni della co-conduttrice accanto ad Amadeus e ha sottolineato in conferenza stampa di rifiutare la definizione di valletta. Ha incantato Matilda per la sua bellezza e professionalità, nonostante i suoi 25 anni. Ospite a Domenica In, nella puntata del 21 marzo 2021, ha ricevuto i complimenti da Mara Venier. La padrona di casa del contenitore del dì festivo di Rai 1 non ha nascosto che l’ha apprezzata molto durante la sua partecipazione alla settantunesima edizione della kermesse della Canzone Italiana. L’attrice ha raccontato che prima di sbarcare a Sanremo c’è stato un lavoro di convincimento dietro. Vi erano paure da parte dagli addetti ai lavori per essere troppo sconosciuta al grande pubblico:

“Poi Lucio Presta si è convinto e mi hanno chiamata”

Nel contenitore della domenica pomeriggio del primo canale della Tv di Stato ha svelato alcuni retroscena. Era terrorizzata dalla diretta, di essere su palco come quello dell’Ariston così importante, mentre nel mondo del cinema vive in uno spazio protetto in cui se sbaglia qualcosa la rifà fino a quando non viene bene: “Forse avevo paura di non essere abbastanza io”.

Nel corso della sua breve ma intensa carriera ha recitato al fianco di Nicole Kidman, The Undoing – Le Verità non Dette. Da novembre 2020, invece, è impegnata nelle riprese di Across The River and Into The Trees. Da martedì 23 marzo 2021, invece, debutterà in Leonardo in prima serata su Rai 1 in cui reciterà nei panni del personaggio di finzione Caterina da Cremona. A vestire i panni di Leonardo da Vinci, invece, sarò Aidan Turner.

Domenica In, Venier saluta Gianni Morandi in ospedale: “L’amore nostro”

Durante l’intervista a Domenica In, Matilda De Angelis ha menzionato anche Gianni Morandi. Entrambi hanno aderito all’iniziativa dell’Associazione di Sfogline di Alessandra Spisni. Zia Mara, che ha svelato quando finisce Domenica In, non ha perso l’occasione di mandare i suoi auguri di pronta guarigione, definendolo come “l’amore nostro”.

L’artista è ancora ricoverato in ospedale nel reparto del Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena da quando si è ustionato. L’ultimo bollettino medico sembra essere confortante. Il cantante è in buone mani e non c’è da preoccuparsi. A svelarlo è stato proprio lui in persona sui social.