Non è tardata ad arrivare la replica di Alberto Matano a Cristiana Sinagra, la donna che ha reso per la prima volta padre Diego Armando Maradona. In collegamento a Pomeriggio 5 la madre di Diego Armando Maradona Junior ha attaccato senza mezzi termini un’altra trasmissione pubblica. Rea, a suo dire, di aver mandato in onda una sua telefonata senza alcun consenso. La Sinagra ha preferito non rivelare il nome del programma ma tutti hanno capito che si trattava de La vita in diretta. Giovedì 26 novembre Matano ha lanciato un servizio che ripercorreva la travagliata storia tra Cristiana e Maradona con tanto di inserti vocali della Sinagra. Tracce di una chiamata registrata nella quale Cristiana era afflitta e provata dalla scomparsa del Pibe de Oro.

A Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, dove è stata spesso ospite soprattutto nel periodo in cui il figlio Diego non era stato ancora riconosciuto dal padre, Cristiana Sinagra è stata una furia:

“Ho deciso di parlare solo con te anche se oggi ho scoperto che, rispondendo a un numero privato, è stata registrata a mia insaputa una telefonata che poi è andata in onda su un’altra rete nazionale. Lo trovo vergognoso perché oggi non c’è più rispetto per niente, neanche per il dolore. E questo ti posso dire che non finirà qua perché la signora che mi ha registrato… non finirà qua sicuramente”

Venerdì 27 novembre è arrivata la replica di Alberto Matano a La vita in diretta. Senza tirare alcuna frecciatina o stoccata il giornalista ha mostrato il video integrale della telefonata tra la sua giornalista e Cristiana Sinagra. Al termine della chiamata si sente benissimo la napoletana che dà il suo consenso a trasmettere quella conversazione in tv. La giornalista della Rai ha espressamente chiesto di poter usare un estratto di quella chiamata e la Sinagra ha risposto affermativamente (video più in basso).

Dunque nessun audio rubato, nessuna telefonata registrata a sua insaputa: Cristiana Sinagra è stata perfettamente informata dalla giornalista de La vita in diretta che le sue dichiarazioni sarebbero poi state utilizzate nel corso della trasmissione. Come replicherà ora la diretta interessata?

Di sicuro non è un bel momento per Cristiana Sinagra. Oltre alla scomparsa dell’ex Diego Armando Maradona, con il quale ha avuto una storia d’amore a cavallo tra il 1985 e il 1986, la Sinagra deve fare i conti con la malattia del figlio. Diego Armando Maradona Junior ha infatti contratto il Coronavirus ed è stato necessario un ricovero in ospedale.