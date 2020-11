Il figlio di Diego Armando Maradona in ospedale: ricoverato per Covid

In un giorno triste per la famiglia Maradona si è scoperto che il figlio Diego Armando Junior è in ospedale. Il giovane ha il Covid da qualche settimana e oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha annunciato che è stato ricoverato. La redazione di Pomeriggio 5 ha provato a contattare Diego Armando Maradona Junior per avere conferma della scomparsa del papà e per parlare con lui. Ciò non è stato possibile. Durante la puntata di oggi, interamente dedicata a Maradona, Barbara ha spiegato al pubblico che il figlio si trova in ospedale.

Diego Armando Junior è in ospedale da tre giorni per Covid. Anche la moglie Nunzia è risultata positiva al Covid, ma pare sia in isolamento domiciliare. Un momento non facile per loro. Di sicuro apprendere della scomparsa del papà in ospedale, senza la possibilità di vedere nessuno visto che le visite non sono permesse in questo periodo, non deve essere stato semplice. La d’Urso non ha aggiunto altro, se non il fatto che Diego Junior è ricoverato da tre giorni a causa del Coronavirus. Poi ha continuato a parlare della morte di Maradona.

Proprio Barbara ha più volte ricordato al pubblico tutte le volte che Maradona Junior è stato ospite nelle sue trasmissioni. Nel suo studio Diego Junior ha parlato più volte del papà e la d’Urso si è presa parte dei meriti della riappacificazione tra i due. Ha mostrato delle immagini e probabilmente nei prossimi giorni proverà a ricontattare Diego Junior per parlare con lui. Il pubblico dei programmi della d’Urso si è affezionato al figlio di Maradona, per cui in tanti vorranno sincerarsi della sua situazione emotiva. Che non sarà delle migliori, come è facile immaginare.

Diego Armando Maradona Junior ha perso suo padre oggi, dopo averlo ritrovato quando era già grande. Ha vissuto alcuni anni da figlio e potendo contare sull’affetto e sull’appoggio del padre, ma di sicuro ha sempre sperato di avere ancora molto tempo a disposizione da trascorrere con lui. Purtroppo è andata diversamente. Adesso dovrà combattere contro il Covid e tornare a casa al più presto dalla sua famiglia per circondarsi dell’affetto di sua moglie e dei suoi figli.