Matano, La Vita in Diretta: web “sgama” i ritocchini | “Non è più lui”

Alberto Matano è tornato da pochissimo con La Vita in Diretta, e a quanto pare ha voluto “prepararsi” al meglio per questa nuova stagione su Rai 1. In effetti, il conduttore (amatissimo dal pubblico) si è presentato con un viso ben liftato e molto diverso da quello dell’edizione precedente.

Dopo una breve pausa estiva con la sostituzione di Estate in Diretta condotta da Nunzia De Girolamo e Giovanni Semprini si ricomincia con il classico palinsesto Rai e quindi, con La Vita in Diretta, per il sesto anno consecutivo capitanata da Alberto Matano, che ogni anno riscuote tantissimo successo e fa il record di ascolti. Il programma, in onda ogni pomeriggio su Rai1 porta sul piccolo schermo temi di cronaca, di attualità ma anche interessanti dibattiti intorno al gossip italiano e non solo. La parte più amata dal pubblico rimane però il talk alla fine con il famoso tavolo di discussione.

Alberto Matano, il pubblico ha notato un dettaglio particolare

Oltre ai vari commenti di gioia per il suo ritorno dopo la consueta pausa dei tre mesi estivi, Alberto Matano è stato accolto anche da tanti commenti sul web che lo hanno criticato per il suo aspetto fisico. Tutto è partito dallo sguardo del conduttore, che è sembrato quasi “statico” e assente. Poi i fan del programma si sono riversati sui social, in particolare su X, dove hanno parlato dei ritocchini che Matano avrebbe fatto durante l’estate, poco prima di ricominciare. Sul web si leggono frasi come:

“Avrebbe dovuto fare questi ritocchi un po’ prima del rientro anche perché i risultati si vedono dopo un po’ di tempo, ha fatto anche il filler alle labbra si vede dagli angoli della bocca. Non ha esagerato…”

Qualcuno dice anche:

“Secondo mia moglie Matano ha ritoccato gli zigomi”

In effetti, Alberto Matano sembra avere un viso diverso, con le guance liftate e gli zigomi molto pronunciati. Per quanto riguarda gli occhi e lo sguardo fermo, alcuni utenti su X sono sicuri che il conduttore sia ricorso ad una blefaroplastica, per migliorare il tono delle palpebre. Alcuni dei telespettatori sono contenti: “Ma che ha fatto Matano? Miracolosamente ringiovanito ! I divi della tv a settembre ritornano più giovani …. Vabbè dai… è sicuramente merito del riposo estivo”. Altri invece non lo riconoscono più e dicono l’esatto contrario: “Ma Matano sta bene? Ha il viso strano e sembra stanco”.

Nel 2023, quando era venuto a galla un dubbio su un intervento per contrastare la sua perdita dei capelli, Matano aveva risposto al pubblico in modo molto sincero, dicendo che il suo lavoro richiede anche una certa presenza. Almeno, il conduttore ammette di prendersi cura del suo aspetto fisico, anche se si spera non cambi completamente i connotati: lui è iconico così com’è!