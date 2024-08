Estate in diretta: Semprini da solo, dov’è Nunzia? Social, “Era ora!”

Oggi giovedì 8 agosto, i telespettatori di Estate in diretta sono rimasti con tanti punti di domanda nella testa dopo aver visto come unico conduttore Gianluca Semprini e la totale assenza di Nunzia De Girolamo. In effetti, chi non ha visto la puntata di ieri fino alla fine si è chiesto come mai la conduttrice non ci fosse come al solito nel programma pomeridiano più seguito di Rai1.

La De Girolamo, infatti, aveva annunciato al pubblico di non poter essere presenti per ben due giorni, quindi anche domani venerdì 9 agosto. Al suo avviso, Gianluca Semprini le ha risposto mezzo stupito e mezzo ironico, dicendo: “Mi lasci da solo quindi?!“, e lei ha promesso di tornare sicuramente lunedì 12 agosto.

Nunzia De Girolamo è malata? Ecco cos’ha

Sarà quindi il conduttore a doversi destreggiare in questi giorni e non avrà come al solito il suo braccio destro, anche se sui social sono subito iniziate le battute. Un utente su X scrive: “Oggi senza la De Girolamo i suggeritori si riposano #estateindiretta“, facendo riferimento al fatto che nell’ultimo periodo la conduttrice sembra leggere un po’ troppo il “gobbo” ed essere spesso impreparata durante la diretta. In ogni caso non sarà facile per Gianluca Semprini, che anche oggi si è dovuto destreggiare con una puntata quasi tutta dedicata ad Adriano Celentano con Alessandro Greco che ha fatto un’imitazione coi fiocchi del programma. Ma perchè Nunzia De Girolamo non c’era in puntata? A spiegarlo è stato proprio il conduttore ad inizio puntata. Queste le sue parole:

“Buon pomeriggio senza Nunzia che mi ha lasciato da solo… oberata dagli impegni e colpita da un terribile mal di gola… le mandiamo un bacione, speriamo di vederla prestissimo”.

In puntata si è poi parlato come al solito del caso Pierina e poi dell’omicidio Sharon Verzeni per poi dare spazio anche alla svolta del mostro di Firenze. Poi è comparso subito Gigi Marzullo, che ha detto: “Oggi non sei da solo, ti devi accontentare di me“. In effetti è strano vedere Semprini senza Nunzia De Girolamo. Il conduttore ha recentemente parlato al giornale Nuovo, raccontando del rapporto speciale con la conduttrice, descrivendola come una “donna esplosiva e dall’espressione che potrebbe incutere timore“. Sui social, invece, la De Girolamo è protagonista di una scia di amore-odio: c’è chi la ama e chi invece la critica per le sue piccole gaffe nel parlato, ma del resto, ormai è una caratteristica che la contraddistingue.