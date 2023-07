Matano in onda anche il sabato: l’esperimento di Rai1, cosa farà

Importanti novità per Alberto Matano e La Vita in Diretta. Dopo la presentazione dei palinsesti Rai, sono state rese note le date di partenza dei diversi programmi che andranno in onda sulle tre reti dell’azienda a partire da settembre. Ovviamente, La Vita in Diretta farà presto il suo ritorno e la prima puntata della nuova edizione è fissata per l’11 settembre 2023 alle 17.05 su Rai 1. Ma, ci sarà anche una grande novità il prossimo anno per il talk show. A quanto pare, La Vita In Diretta sarà trasmessa di sabato al posto di ItaliaSì! con Marco Liorni.

Si tratta, tuttavia, di una sostituzione temporanea. Il programma pomeridiano, infatti, andrà in onda solamente per quattro settimane di sabato: il 16, il 23, il 30 settembre e il 7 ottobre, a partire dalle 17, cinque minuti prima rispetto all’inizio abituale della trasmissione nei giorni feriali. Sarà dunque Alberto Matano a dare il via al sabato di Rai 1 della nuova stagione televisiva, affrontando una vera e propria nuova sfida per lui. Il giornalista, che si trova alla sua quinta edizione al timone del programma, dovrà sfidare un colosso di quella fascia oraria, ovvero Verissimo.

Silvia Toffanin tornerà il suo storico programma sabato 16 settembre, per poi raddoppiare sin da subito alla domenica. Verissimo è ormai una garanzia del sabato pomeriggio per il pubblico, mentre si tratta della giornata più debole per quanto riguarda il pomeriggio della rete ammiraglia Rai. D’altro canto, Alberto Matano è riuscito a conquistare una grande fetta di telespettatori fedeli, tanto da portare La Vita in Diretta a un grande successo e alla costante vittoria contro il competitor. Dunque, sarà sicuramente una sfida molto interessante da osservare.

Ad ogni modo, Marco Liorni tornerà con ItaliaSì! direttamente sabato 14 ottobre alle 17, per quella che sarà ormai la sua sesta stagione al timone del programma. Nel frattempo, il conduttore sarà anche impegnato con il quiz preserale Reazione a catena, che, eccezionalmente, andrà in onda su Rai 1 fino a dicembre, invece di fermarsi alla sua consueta programmazione estiva. Insomma, una stagione molto impegnativa aspetta il presentatore.