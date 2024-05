Matano: il commovente botta e risposta con Mollica. Il video

TvBlog rilascia in anteprima un’anticipazione della nuova puntata di Timeline. Il programma, solitamente in onda la domenica mattina su Rai 3, è stato spostato al venerdì notte. Venerdì 17 Maggio vedremo come ospite il grande Vincenzo Mollica per un’intervista commovente.

Il giornalista ha appena ritirato un David di Donatello alla carriera, l’affetto del pubblico per le sue interviste alle star del cinema non cessa di sommergerlo, soprattutto in questa fase delicata della sua vita: Mollica infatti, 71 anni, combatte da anni con la cecità e il morbo di Parkinson. La malattia però non ha smorzato il suo animo spiritoso, di ispirazione a moltissime personalità televisive (l’amicizia tra Mollica e Fiorello in primis).

Ai microfoni di Timeline, Vincenzo si commuoverà per tutto l’amore che anche i giovanissimi gli riservano. Nello studio di Marco Carrara ci saranno per l’occasione solo giovani studenti di televisione e cinema, grandi ammiratori del lavoro di Mollica.

Ma non saranno i soli a farlo commuovere: arriva a sorpresa una dedica speciale da Alberto Matano.

”Mi hai insegnato tutto” Matano racconta Mollica

Tvblog ha pubblicato in esclusiva la video dedica di Alberto Matano a Vincenzo Mollica.

Il conduttore de La Vita In Diretta e direttore del daytime Rai ha raccontato come Mollica lo ha ospitato ai suoi inizi di carriera nella sua casa di Saxa Rubra, definendola un museo.

Poi rivela che tutto quello che ha fatto è stato grazie al giornalista e ai suoi consigli.

Matano lo definisce un Oscar personale, quello che vuole dare a Vincenzo attraverso questo video, per celebrarlo e fare in modo che tutta Italia sappia di che grande professionista sia sempre stato.

Voglio dire a tutti la persona che sei. Voglio raccontare cosa mi hai insegnato; mi hai insegnato a perseverare, ad aspettare, a credere in quello che faccio. Non lo posso dimenticare, ancora oggi sei un riferimento.

Poi mostra un libro di poesie regalatogli proprio da Mollica anni fa con un augurio del giornalista per il suo futuro.

Rivela inoltre un piccolo scherzo che lui e Vincenzo si fanno da anni: a quanto pare Matano si riferisce a lui con il soprannome ”Presidente”, titolo che Mollica ha accolto con simpatia.

Ad Alberto Matano, che ha negli occhi e nel cuore la luce di una bella carriera. Con stima e amicizia, il vecchio Presidente Vincenzo Mollica

A fine della dedica, Mollica è visibilmente commosso dalle parole di Matano e lo definisce un fuoriclasse. Per Mollica, Alberto Matano è un vero professionista che non si fa prendere dal narcisimo durante le interviste, ma che sa ascoltare i suoi ospiti con lealtà e rispetto.

Ecco il video in anteprima pubblicato da TvBlog in attesa della puntata intera di Timeline, che ricordiamo andrà eccezionalmente in onda Venerdì notte.