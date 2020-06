Matano rivede i genitori dopo mesi: reazione e le parole per la Cuccarini

Alberto Matano rivede i genitori dopo mesi di lontananza: la reazione e le parole per Lorella Cuccarini

Dopo mesi di lontananza Alberto Matano è riuscito a tornare nella sua amata Calabria e a riabbracciare i suoi genitori. Il giornalista de La Vita in Diretta ha immortalato l’incontro in una fotografia poi diffusa via social. Tanta emozione e tanto affetto e anche l’occasione di presentare ai suoi followers mamma e papà. “Riuniti. Dopo tutti questi mesi mi sembra un sogno”, scrive Alberto che essendo di base a Roma, dopo che è scattato il lockdown, non è più riuscito a tornare nella sua terra d’origine. Ora che gli spostamenti tra le regioni sono stati consentiti e gli impegni professionali gli hanno dato un leggero respiro è corso dal padre e dalla madre. Nei giorni scorsi, inoltre, il conduttore è tornato a parlare di Lorella Cuccarini, chiacchieratissima in questo periodo per via del suo futuro in bilico in casa Rai.

Matano e Cuccarini, nessun attrito: stima reciproca

Nelle scorse settimane alcune indiscrezioni avevano raccontato che il feeling televisivo tra Matano e Lorella fosse solo una ‘foglia di fico’ dei reali rapporti personali. Nella fattispecie dei ‘sussurri’ suggerivano che la Cuccarini e il giornalista non fossero per nulla in ‘buone’ a riflettori spenti e che addirittura si evitassero. Sulla questione entrambi avevano già fornito una secca smentita. Alberto ha ribadito, nell’ultima intervista rilasciata al magazine Oggi, che con la ballerina non c’è alcun problema. Anzi, ha esternato la propria stima nei confronti della collega oltre a sottolineare di aver imparato molto stando al suo fianco.

La Vita in Diretta: il futuro di Lorella Cuccarini

Da giorni la cronaca televisiva dà per certo l’addio di Lorella a La Vita in Diretta a fine stagione. La diretta interessata e la Rai, al momento, non hanno né smentito né confermato le indiscrezioni. Nel frattempo una parte di telespettatori si è riversata sul web, protestando con forza sull’eventuale cambio di conduttrice nel pomeriggio della rete ammiraglia del servizio pubblico. Professionalità, garbo e tatto non si toccano. E visto che la Cuccarini è dotata di tutte queste caratteristiche dovrebbe essere lasciata al proprio posto: questa, in sintesi, l’opinione che va per la maggiore.