Fiumi di lacrime oggi su Rai Uno: è stato giorno di chiusura stagionale per tanti conduttori. Lacrime su lacrime, da quelle di Eleonora Daniele di stamattina a quelle di Serena Bortone nel primo pomeriggio. E infine anche Alberto Matano ha pianto a La Vita in Diretta. Non è successo nel discorso finale o nei ringraziamenti, ma per una sorpresa molto speciale: Mara Venier è apparsa in studio a sua insaputa. Era cominciato da poco lo spazio dedicato al tavolo, gli ospiti erano già seduti ma c’era un posto vuoto ancora.

Così la regia è intervenuta e ha annunciato a Matano che c’era una telefonata per lui. Mara è intervenuta prima al telefono, ma dopo poco è comparsa alle spalle del conduttore con un mazzo di fiori in mano. Matano aveva già intuito che la sua amica sarebbe arrivata, proprio per il posto ancora vuoto. Poi si è voltato e se l’è trovata davanti. Mara Venier ha emozionato e commosso Alberto Matano a La Vita in Diretta. Il conduttore si è commosso dando le spalle alle telecamere, poi ha aggiunto: “Se cominciamo così, non so come faremo”. C’è stato un bell’abbraccio fra i due prima di accomodarsi intorno al tavolo.

Non so come farà quando? Non lo hanno detto apertamente, ma si è intuito bene il tutto: Matano si riferiva al suo matrimonio e sarà Mara Venier a officiare le nozze. Quindi ha ringraziato l’amica per la presenza in questa ultima puntata. Ed è tornato a riferirsi al matrimonio: “Mi commuovo oggi così dopo non mi commuovo più. Non parliamo del dopo!”. C’è stata una grande commozione in studio sia per la bella amicizia tra Mara e Alberto sia per le nozze in vista.

Verso fine puntata i due hanno celebrato la loro amicizia, si sono ringraziati a vicenda perché ci sono sempre stati l’uno per l’altro. Zia Mara ha aggiunto che non andrà in vacanza prima di luglio perché prima c’è un evento importante. E ancora una volta, quindi, hanno fatto riferimento al matrimonio di Matano. Quindi è arrivato il momento dei saluti finali e Matano ha ringraziato Mara Venier: “Grazie Mara, grazie di questa sorpresa. Per la seconda volta ho pianto in televisione insieme a te. Non finisce qui, non ti dico niente però non finisce qui!”.

Il conduttore ha anche ringraziato Stefano Coletta e tutti i suoi ospiti. Come di consueto, nell’ultima puntata de La Vita in Diretta ha ringraziato tutto lo staff così come il pubblico, dedicando proprio agli spettatori delle parole molto belle e sentite: