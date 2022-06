Alberto Matano, colpo di scena: “Si sposa a luglio: officia Mara Venier”

Alberto Matano, ex mezzo busto del Tg1 e oggi conduttore de La Vita in Diretta nonché volto di Ballando con le Stelle, convolerà a nozze a brevissimo. Almeno questo è ciò che assicura Chi Magazine. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica ‘Chicche di Gossip’, ha spifferato che il giornalista in forza alla tv di stato ha deciso di sposarsi con il suo storico fidanzato. E le sorprese non sono finite qui: ad officiare la cerimonia, che dovrebbe svolgersi il prossimo luglio, quindi tra circa un mese o poco più, ci sarà nientepopodimeno che Mara Venier, altra personalità di spicco del palinsesto dell’ammiraglia Rai. Come è noto, Matano e la conduttrice veneziana condividono un forte legame di amicizia. Proprio per questo Alberto avrebbe voluto lei per le celebrazioni.

“Alberto Matano ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia di svolgerà a luglio e che a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier”. Così Chi Magazine. Il timoniere de La Vita in Diretta è sempre stato riservatissimo circa la sua vita privata. Poi ecco il sussulto che non ti aspetti: lo scorso ottobre, nel corso di una diretta tv, ha preso tutti in contropiede, facendo coming out. Il giornalista non ha dichiarato in maniera netta e chiara il proprio orientamento, ma lo ha lasciato intendere, per la prima volta al pubblico, in modo inequivocabile.

Il coming out di Alberto Matano

Nella fattispecie il conduttore di origini calabresi, mentre si stava discutendo di omofobia, spiegava di averla provata sulla propria pelle. Dopo quelle dichiarazioni, Matano, come al solito, è tornato ad essere riservatissimo circa il suo privato, non aggiungendo altro. Tutti, come poc’anzi accennato, hanno parlato di coming out, con il giornalista che non ha mai smentito. Insomma, c’è stata una conferma silenziosa.

Al netto di tutto ciò, ora, ammesso e non concesso che Chi Magazine abbia azzeccato lo scoop, Matano è pronto a convolare a nozze. Nel frattempo non si placa la curiosità di sapere chi è la persona che da anni è al suo fianco. Chissà, magari dopo il matrimonio ci sarà un’ospitata di coppia da “Zia Mara”, nella prossima edizione di Domenica In che è già stata confermata per la stagione 2022/2023.