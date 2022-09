Alberto Matano ha aperto la prima puntata della nuova stagione de La vita in diretta portando in studio il caso della chiassosissima separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. A commentare la vicenda ci sono state Anna Pettinelli, Adriana Volpe (opinionista fissa del talk) e Francesca Fagnani. Quest’ultima ha intervistato mesi fa proprio la conduttrice Mediaset a Belve. Una chiacchierata che ha fatto parecchio discutere con il senno di poi, visto che all’epoca, quando ormai la crisi matrimoniale era in corso, disse che con il Pupone tutto filava liscio e che la crisi era un’invenzione di qualche eminenza grigia che voleva minare la stabilità del suo rapporto. Si sa come è andata a finire, inutile girare il coltello nella piaga. La Blasi ha però trovato supporto in Matano, che l’ha difesa.

“La separazione è un lutto che va elaborato, e con tutta questa attenzione mediatica è difficile”, ha sostenuto Anna Pettinelli, in riferimento al can can mediatico creatosi attorno all’ex capitano della Roma e all’ex Letterina di Passaparola. Matano ha poi voluto sentire l’opinione di Adriana Volpe, chiedendole che idea si sia fatta sull’addio sentimentale. La trentina ha posto attenzione su un fatto particolare e notato da molti telespettatori nei mesi scorsi, vale a dire la perdita di peso avuta dalla Blasi: “Ho visto Ilary molto magra, provata e tesa, anche quando lavorava. Credo che non vogliano far trapelare agli altri una situazione complessa, più di quel che sembra“.

Secondo la Volpe il nodo cruciale relativo a una separazione pacifica o meno dipenderà dalla scelta della collega in merito a un suo eventuale trasferimento: “Se va a Milano, gli avvocati di Totti la metteranno giù dura perché i figli sarebbero lontani centinaia di chilometri”. Nel dialogo si è inserito il padrone di casa Matano, il quale ha ricordato che in molti hanno dato della bugiarda all’ex moglie di Totti in quanto a Verissimo e a Belve negò la crisi matrimoniale. “Questa è una cosa che non mi è piaciuta, tutti hanno detto: “Ha mentito”. Ma chi siamo noi per giudicare?”, si è chiesto il giornalista.

Infine spazio alla Fagnani, colei che ha intervistato Ilary. Anche la compagna di Enrico Mentana non ha voluto gettare benzina sul fuoco: “La verità, in un coppia, i coniugi la devono solo a loro stessi. Se ha detto la verità o meno? Riguarda loro, inutile indagare”, ha chiosato la giornalista, invitando tutti a non diventare morbosi sulla vicenda.

