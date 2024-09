Masterchef, tra i possibili concorrenti anche ex gieffino! (rumor)

Sta per tornare su Sky Uno con una nuova edizione Masterchef Italia, reality volto a trovare aspiranti chef. Tra coloro che hanno sostenuto il provino, stando ad alcune indiscrezioni spuntate sul web, ci sarebbe anche un noto volto dell’ultima edizione del Grande Fratello. Scopriamo di chi si tratta e se ci sono reali possibilità di vederlo ai fornelli di una delle cucine più famose d’Italia.

Nelle ultime settimane Mirko Brunetti, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, continua a far parlare di sé. Dapprima è stato al centro dell’attenzione per la sua rottura con Perla Vatiero, con cui ha partecipato anche a Temptation Island, poi si è parlato di una sua presunta partecipazione a Uomini E Donne come tronista e a C’è Posta Per Te come postino. Nelle ultime ore è spuntata una nuova indiscrezione sul gieffino, il quale potrebbe prendere parte ancora in un altro programma televisivo. Stiamo parlando in questo caso di Masterchef, il reality di cucina trasmesso su Sky Uno. A breve inizierà difatti la nuova stagione e, stando ad un rumor lanciato sul web, Mirko avrebbe partecipato ai provini.

Su X (ex Twitter) si possono leggere diversi messaggi che parlano della possibile partecipazione di Brunetti a Masterchef. Addirittura si vocifera che l’ex volto del Grande Fratello non solo abbia sostenuto il provino ma sia stato anche selezionato per fare parte della nuova classe del programma. Si tratta tuttavia di semplici rumor da prendere con le pinze e che potrebbero rivelarsi non veri. In fondo, stando a quanto detto sul web, Mirko dovrebbe partecipare già a tantissime altre trasmissioni!

Alcuni utenti, dopo aver letto la notizia sui social, hanno interrogato l’esperta di gossip Deianira Marzano sulla questione, la quale si è tuttavia rivelata estranea a riguardo.

Di seguito il messaggio inviato alla gossippara e la sua risposta:

Non resta quindi che aspettare una notizia ufficiale e l’inizio del programma che andrà in onda su Sky Uno a partire da dicembre per scoprire se vedremo davvero Mirko ai fornelli. Le registrazioni delle puntate dovrebbero tuttavia essere già avvenute, in quanto solitamente si registra in estate.