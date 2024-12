MasterChef, tra i concorrenti la figlia di Amendola: se è stata scelta

E’ iniziata su Sky Uno la nuova edizione di MasterChef Italia, il talent show che mette alla prova gli aspiranti chef. Nel corso delle prime puntate i tre giudici, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, hanno dovuto selezionare i concorrenti che hanno formato la master class di quest’anno. Tra coloro che si sono presentati alle selezioni c’è stata anche una figlia d’arte, precisamente la figlia dell’attore romano Claudio Amendola. Scopriamo chi è e se è stata presa all’interno del talent oppure mandata a casa.

MasterChef Italia è ufficialmente tornato con una nuova stagione. Ieri su Sky Uno sono sono andate in onda le ultime puntate delle selezioni e tra gli aspiranti chef è spuntata anche una figlia d’arte, precisamente Alessia Amendola, figlia dell’attore Claudio Amendola. La donna, sebbene per mestiere sia una doppiatrice, ha rivelato di voler fare la chef nella vita e quindi ha deciso di darsi una possibilità partecipando al talent show di cucina di Sky. Nella prima puntata andata in onda ieri sera, Alessia ha presentato il suo piatto “Anna al limone” ai tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. La concorrente è riuscita a convincerne due su tre. Antonino e Bruno le hanno dato difatti il loro sì mentre Giorgio le ha dato un no.

Amendola ha quindi ottenuto il grembiule grigio, dovendo affrontare una seconda prova per provare a convincere anche lo chef Locatelli. Nel blind test ha dovuto affrontare una sfida a due contro un’altra concorrente, Martina, che si porta sempre dietro il suo portafortuna Armando, ovvero la carcassa del suo defunto coniglio. Dopo aver assaggiato al buio i due piatti, Giorgio ha deciso di attribuire il grembiule bianco a Martina. Quest’ultima è quindi entrata a far parte della master class di quest’anno mentre Alessia ha dovuto abbandonare per sempre la cucina di MasterChef, vedendo infrangersi il suo sogno di poter prendere parte al programma.

Chi è Alessia Amendola

Alessia Amendola è figlia dell’attore Claudio Amendola e della sua prima moglie Marina Grande. E’ nata a Roma il 27 febbraio 1984. Come suo padre anche lei ha deciso di lavorare nel mondo del cinema, diventando una doppiatrice. Nel corso della sua carriera Alessia ha dato voce a numerosi personaggi. Tra le attrici che ha doppiato rientrano Megan Fox, Jennifer Lawrence e Lindsay Lohan ne Il super Maggiolino e Quel pazzo venerdì.