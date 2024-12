MasterChef, selezioni: concorrente fuori a causa di nuova regola

E’ da poco iniziata su Sky Uno la nuova edizione di MasterChef Italia, il talent show che mette alla prova gli aspiranti chef. I tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono stati confermati, tuttavia rispetto agli anni scorsi sono diverse le novità di questa stagione. Proprio una delle nuove regole ha penalizzato una delle concorrenti che si è presentata alle selezioni, Piera, punita proprio per aver deciso di osare troppo. Scopriamo meglio che cosa è successo durante la presentazione del suo piatto ai giudici.

Come ogni giovedì, questa sera è andata in onda su Sky Uno la seconda puntata di MasterChef Italia, il talent show per aspiranti chef. Siamo ancora alla fase delle selezioni e proprio in merito in questa edizione è stata introdotta una nuova regola. Si tratta dell’all in. I concorrenti possono decidere se avere a disposizione dieci minuti per completare il proprio piatto oppure cinque. Nel caso in cui viene scelta la prima opzione devono tuttavia convincere tutti e tre i giudici. Nel caso dei tre sì si riceve il grembiule bianco che dà accesso diretto al programma. Se si opta per la seconda possibilità, invece, bastano due sì per ottenere il grembiule grigio. Per entrare nella master class bisogna però superare un’ulteriore prova.

Piera fuori a causa della nuova regola

Tra le concorrenti di questa sera che hanno deciso di utilizzare l’all in c’è stata anche Piera, aspirante chef sarda. Questa, convinta della bontà del proprio piatto, ha deciso di ultimarlo in dieci minuti e giocarsi il tutto per tutto. L’impiattamento tuttavia non ha convinto Bruno Barbieri, il quale le ha dato un no sottolineando come il suo piatto non fosse perfetto e quindi non da grembiule bianco. Piera ha quindi dovuto abbandonare per sempre la cucina di MasterChef. Il giudice, nel momento della sua uscita dallo studio, ha poi commentato con i colleghi affermando come se non si fosse giocata l’all in avrebbe potuto ottenere il grembiule grigio e quindi avere una seconda possibilità. La concorrente è stata penalizzata dalla sua troppa sicurezza.